Dyson lanserer luftfukter som renser lufta: – En naturlig utvikling videre

Dyson er på gang igjen. Denne gangen handler det ikke om ny lysteknologi, men om det de er aller mest kjent for. Det nye produktet de nå lanserer, Dyson Pure Humidify+Cool, skal som så mange andre få luften i bevegelse, men nå skal den måles, renses og fuktes. Sikkert noe som appellerer til mange i disse dager, men så var det prisen da. Maskinen vil koste innpå 8000 kroner. Dyson har lært en ting eller to fra Apple, blant annet å lage avanserte og pene produkter som koster skjorta.

– Vi er besatt av luftstrømming og spesielt høyhastighets luftstrømmer. Selve kjernen i mange av produktene våre har det såkalte luftmultiplikator-prinsippet. De har vi brukt til hårtørking, kjøling, oppvarming og til luftfiltering. Det å inkludere luftfukting er en naturlig utvikling videre, sier designsjef i selskapet, George Oram, på videokonferanse fra Storbritannia. Han har jobbet med det nye produktet i to og et halvt år.

For å finne ut hvordan pollen, støv og andre partikler og ulike gasser i uteluften påvirker skolebarn, har Dyson sammen med Kings College bygget inn sensorer i skolesekkene til 250 barn som har målt en rekke gasser og partikler i ulike størrelser. Poenget var å skape oppmerksomhet rundt forurensede skoleveier, men også fordi uteluften påvirker inneluften.

Renser opp

Luftfukteren minner om andre luftbehandlingsprodukter Dyson allerede har, men skiller seg ut ved å ha en vanntank på 3,5 liter. De har også forenklet filtersystemet slik at denne har ett karbonfilter og ett partikkelfiter, og ikke to av hver.

For å få best mulig effekt av den nye luftbehandlingsmaskinen benytter Dyson en lasersensor for å måle partikler i luften og andre sensorer for å måle CO₂, VOC, temperatur og luftfuktighet. En algoritme bruker denne informasjonen til å styre viftehastigheten og luftfuktingen.

– HEPA-filteret fanger opp uønskede gasser og partikler i inneluften. Det fjerner 99,9 prosent av alle partikler fra 0,1 µm størrelse. I stedet for å rotere hele mekanismen som tidligere kan vi nå i stedet styre selve luftstrømmen til venstre og høyre med de to vertikale sprederne, sier Oram.

Emulerer uteluften

Dyson sier de har lagt vekt på at Pure Humidify+Cool skal etterlikne en svak bris som man kan oppleve utendørs. Den kan beveges seg frem og tilbake, og luftfuktingen skal virke kjølende når det er tørt og varmt. Ved vanlige temperaturer innendørs bør luftfuktigheten ligge på mellom 40 og 50 prosent. Hvor mye fuktighet som må tilføres avhenger av temperaturen, men algoritmene gjør jobben for å styre effekten mot dette.

– I tillegg til å regulere luftfuktighet er det mange kilder til usunne partikler og gasser i boliger. Kjøkkenet genererer mye når man lager mat, møbler og tekstiler avgir volatile gasser og talglys og vedfyring partikler. Dette er et problem i tette hus med dårlig ventilasjon, og slike er det mange av. Vi kan faktisk måle fem ganger mer slik forurensing inne enn ute, sier han.

Fordamper

I motsetning til de fleste luftfuktere, som er basert på ultrasonisk forstøvning av vann, benytter denne et fordampningsprinsipp. En såkalt evaporator, altså fordamper, forsyner luften med fuktighet. I slike fordampere kan det bygge seg opp mineraler og mikroorganismer. Derfor er maskinen utstyrt med en rensesyklus. Ved å ta ut filteret og plassere det i vanntanken og tilsette et rensepulver rengjør maskinen alle flater og rør som er i kontakt med vann i løpet av en time.

– Vi bruker vanlig tappevann på maskinen. I alt stillestående vann vil det utvikler det seg mye bakterier etter fem, seks dager. Derfor er det viktig at vi kan hindre slik vekst. Vi renser vannet ved å pumpe det gjennom et rør hvor det bestråles med UV-lys. Det dreper 99,9 prosent av alle mikroorganismer. I tillegg benytter vi et nylonbasert tekstil med innvevde sølvtråder i fordamperen som sørger for at det ikke vokser fram nye bakterier. Dette stopper også eventuell lukt som kan oppstå, sier Oram.

Han sier at ved å fukte og rense den tørre inneluften blir inneklimaet vesentlig bedre. Studier viser at virus har større evne til å infisere når luften er tørr. Det burde være et godt argument i disse dager.

Appstyrt

Som de fleste andre produktene vil denne dukke opp i Dysons app. Her vil du få beskjed når det er lite vann i tanken. Den kan lett tas ut og fylles fordi den er utstyrt med et håndtak. I appen kan man stille inn hvor kalkholdig, det vil si hvor «hardt» vannet man bruker er. Da vil man få beskjed når det er på tide å kjøre en rensesyklus. Er vannet mykt kan det ta 2000 timer mellom hver rens, mot 600 timer hvis det er mye kalk. Som andre Dysonprodukter kan man nå også styre luftfukteren med Siri og Alexa.