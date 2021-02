Dykkere tilkjent millionerstatning etter jobb fra norsk skip

De tre dykkerne var blant 15 som deltok på et oppdrag bergensrederiet Dof Subsea hadde med å reparere en rørledning for LNG, hvor Japans største oljeselskap Inpex er operatør. Under oppdraget ble det dykket ned til 272 meters dybde med kompresjonstider på henholdsvis sju og fem timer. Vanligvis skal slike operasjoner ta vel 24 timer, skriver E24. Dykket skal ha vært det dypeste kommersielle oppdraget i Australias historie, ifølge fagtidsskriftet Energy News.

Nå er tre av dem tilkjent erstatning på flere millioner australske dollar fra Dof Subseas forsikringsselskap. To andre venter på å få sine saker avgjort.

Noen måneder etter oppdraget ble det kjent at flere av dykkerne hadde fått omfattende skader, og flere av dem ble erklært arbeidsudyktige. Dof Subsea oppga at alt ble utført i samsvar med tillatelse fra NOPSEMA, tilsvarende det australske petroleumstilsynet.

Australske myndigheter har derimot beskyldt Dof Subsea for sikkerhetsbrudd etter oppdraget og startet i fjor sommer en rettslig prosess mot selskapets datterselskap i Australia, Dof Subsea Australia

Selv om båten som utførte oppdraget, seiler under norsk flagg, er ikke hendelsen blitt gransket av Sjøfartsdirektoratet. Årsaken er at hendelsen på skipet og de etterfølgende skadene på dykkerne er betegnet som en yrkesskade og en ulykke, og derfor faller utenfor direktoratets område.

Dof Subsea vil ikke kommentere saken og viser til en pågående rettsprosess.