Duell: Slipemaskiner for de store jobbene

Når du skal slipe flater, enten det er terrasser, dører, bord, små gulv, og mye annet, har du et stort utvalg av maskineri som kan gjøre jobben: Planslipere, eksenterslipere, båndslipere og mye annet, men ikke alle er like effektive.

Vi har i 15 år hatt en spesiell forkjærlighet for en gammel Bosch slipemaskin, GEX 150 Turbo, som kombinerer direkte rotasjon med eksentersliping i en og samme maskin.

Nå har den kommet i ny utgave; Bosch GET 75-150. Den er litt sterkere og har et litt forbedret støvavsug som gjør at den kan bruke de nye slipenettene hvor man suger gjennom hele slipeflaten. Mekanismen er også litt overhalt. Når man kjørte GEX 150 på ren rotasjon var den som en villhest. Effektiv, men et slit å holde på plass. GET-modellen, som kom i fjor, er en litt mer sivilisert utgave. Her har de tatt bort den rene rotasjonsmodusen og erstattet den med rask og ikke fullt så rask rotasjon med eksenterbevegelser.

Vi har testet den nye Boschen med 150 mm slipepapir mot Makitas tilsvarende maskin, som de rett og slett kaller eksentersliper og polermaskin BO6050J. De to maskinene er veldig like av utseende, og når vi leser spesifikasjonene skulle vi tro de var tvillinger.

Sliper penere

I utgangspunktet tenkte vi at de to maskinene var veldig like på grunn av utseende, men vi skjønte raskt at det ikke var tilfelle. Boschen har en omstiller fra mest rotasjon med litt eksenterbevegelser til litt rotasjon og mye eksenterbevegelser. Målt mot den gamle GEX-en er den mye mer behagelig å jobbe med, uten vibrasjoner og ville bevegelser.

Bosch GET 75-150. Foto: Mona Strande

Er den like effektiv? Nei, men sliperesultatet blir penere. Når maskinen ikke bedriver ren formasjon, setter ikke slipepapiret fra seg konsentriske sirkler som kan blir ganske dype når du jobber med 40-papir. Når rotasjonen skjer med små eksenterbevegelser på noen millimeter i tillegg, blir sporene fordelt veldig mye bedre. Slipekornene krysser sine egne spor hele tiden. Selv etter ha brukt 40-papir er de nesten ikke synlige.

Når du kjører maskinene med mest rotasjon, eller i turbo-modus som Bosch kaller det, bør du holde et fast grep. Likevel er de lett å kontrollere. I stillingen med høy avvirkning roterer slipetallerkenen raskt og med moderate oscillasjoner. Med lav avvirkning blir maskinene roligere. De roterer saktere og oscillerer mer.

Makita BO6050J. Foto: Mona Strande

Resultater

Vi testet de to med en bit av en 2x8 tommer som vi spente fast og slipte i et minutt med 40 korn papir. Ved å veie planken før og etter slipingen fikk vi resultatet i form av hvor mange gram som ble slipt bort. Papiret ble fornyet før hver test.

I «mild»-modus er det Makitaen som har et lite overtak. Den fjerner 14 gram som er 3 gram mer enn Boschen.

I «turbomodus» derimot, snur det. Det er nok denne modusen de fleste vil bruke, for her går det mye mer unna. Her klarte Bosch å slipe bort hele 98 gram, og det var 30 gram mer enn Makitaen.

Vi opplever begge maskinene som gode å jobbe med. De er lette å føre og gir lite vibrasjoner, men det krever litt mer kraft for å holde Boschen på plass med høy avvirkning. Sålen til Bosch er også bedre egnet for slipenett fordi den er mer åpen. Begge har et plastskjold foran som gjør at tallerkenen ikke støter bort i ting som stikker opp, men som likevel ikke er i veien fordi tallerkenen skrå utover.

Samme motorstyrke

På ett område er Makita litt mer moderne: De har utstyrt sin slipemaskin med en børsteløs motor på 750 watt. Boschen har en like sterk børstemotor. Det kan høres litt umoderne ut i dag, men det merkes ikke i praksis. I hvert fall ikke før børstene er utslitt og må skiftes. Begge maskinene er turtallsregulerbare.

Makita BO6050J koster rundt 4100 kroner, mens Bosch GET 75-150 fås fra 4600.

Dette er to gode maskiner hvor forskjellen ikke er stor, så vi lar den betydelig raskere avvirkningen i turbomodus avgjøre valget.

Bosch får karakteren 9 av 10, mens Makita følger etter med en åtter.

Testresultater: