Du må bytte blybatteri for å få Volkswagens nye programvare

Volkswagen gjør seg klare til å rulle ut programvareversjon 3.0 til sine ID-modeller. Denne programvaren leveres som standard i nye ID-modeller, som den kommende ID.5.

For de andre ID-modellene vil den leveres som en programvareoppdatering over internett. Men for at eierne skal få den siste oppdateringen, krever Volkswagen at 12 volt-batteriet byttes ut.

Dermed er det tilbake til verkstedet, som skifter til et batteri med bedre kapasitet og installerer «mellomversjonen» 2.4, som må være installert før oppdatering til 3.0 kan utføres. Det blir forhåpentligvis siste gang ID-modellene må innom et verksted for å få ny programvare. Når versjon 3.0 lanseres, skal den leveres over nett.

Volkswagen-forhandlere begynner å kalle inn ID-eiere i løpet av noen uker for å booke dato for å gjennomføre batteriskiftet, forteller kommunikasjonssjef for Volkswagen hos importøren Harald A. Møller, Lars Joakim Hanssen, til TU.

– Tidsperspektivet på hvor lang tid det tar å bytte batteri og gi kunden software 2.4 avhenger av modell og kapasitet hos forhandler. Forhandler vi gi kunden informasjon om estimert arbeidstid, sier Hanssen.

Innkallingene vil skje puljevis. Årsaken til at det kreves bedre batteri skal være at oppdateringen til versjon 3.0 vil ta mange timer og at de vil sikre at ingen 12 volt-batterier lades ut under prosessen.

Oppdateringen gjøres kostnadsfritt for kundene.

Utviklet for programvareoppdatering

Volkswagens MEB-plattform er utviklet fra bunnen av for elbiler og har en annen IT-arkitektur enn andre Volkswagen-plattformer. Oppdateringer over internett har vært en del av arkitekturen siden begynnelsen, selv om det tok en stund før Volkswagen var klare til å rulle ut programvare på denne måten.

Kort sagt har MEB-plattformen to sentrale datamaskiner kalt ICAS1 og ICAS3 (In Car Application Server), som er koblet opp mot bilens mange ulike kontrollenheter. Fastvare (firmware) til disse kontrollenhetene kan oppdateres via ICAS-maskinene.

I Volkswagens MEB-modeller er det til sammen 35 ulike kontrollenheter som kan oppdateres. Dette er ifølge Silke Bagschick, salgs- og markedssjef for e-mobilitet i Volkswagen, ikke antallet enheter de er begrenset til, men antallet de har valgt at skal kunne oppdateres.

Bagschick forteller at Volkswagen i prinsippet kan oppdatere alle enheter, men noen er valgt vekk på grunn av sikkerhet. For eksempel ønsker de ikke å endre fastvaren i enheter tilknyttet styring.

ID. Software 3.0 får støtte for automatisk filskifte. Foto: Volkswagen

Dette er nytt i ID. Software 3.0

Det er en rekke nyheter i versjon 3 av ID. Software. Noen av de viktigste nyhetene er:

Flere førerassistentsystemer

Volkswagen introduserer funksjonen «Travel assist with swarm data» i den nye programvaren. Den lærer av hvordan føreren kjører, ved for eksempel å legge seg litt til høyre eller venstre i kjørefeltet i stedet for å plassere seg helt sentrert.

Systemet kan nå gjøre automatiske feltskifter på motorvei, og det aktiveres som hos Tesla ved å skru på blinklyset. Bilen bruker sine integrerte sensorer for å avgjøre om feltskiftet kan gjennomføres.

«Swarm data»-aspektet innebærer at anonyme data fra andre Volkswagen-modeller deles via en skytjeneste for å finne ut hvor kjørebanen er på veier med manglende veimerking. Dermed vil biler med programvaren også kunne styre selv på veier uten midtstripe.

Volkswagen hevder selv at dette tar bilene til «nivå 2,5»-selvkjøring.

Bilen kan huske hvordan den skal parkere på spesifikke steder. Foto: Volkswagen

Lar bilen parkere selv

Parkeringsassistenten «Park assist plus» kan parkere helt uten hjelp av føreren. Funksjonen gjør det også mulig å kjøre ut fra parkeringsluker automatisk. I tillegg introduseres en «Park assist plus with memory function», som lar deg lære bilen hvordan den skal parkere på inntil fem ulike parkeringsplasser.

Dette betyr at du kan trene bilen til å parkere i din egen garasje eller plassere seg på rett sted i et parkeringshus. Bilen vil huske hvordan du kjørte og gjenta det senere.

Bedre rute- og ladeplanlegger

Nå skal Volkswagen ha fått skikkelig dreis på ruteplanleggeren sin, blir vi lovet. Det vil si at når du legger inn en destinasjon i navigasjonssystemet, vil bilen nå foreslå bedre ladestopp enn tidligere. Ruteplanleggeren tar nå høyde for ladeeffekt ved ladestasjonene og kan foreslå to korte stopp fremfor ett dersom det får deg raskere frem.

Du kan også legge inn hvor mye strøm du ønsker å ha igjen på batteriet ved destinasjonen. Om du klarer deg med 5 prosent siden du har tilgang til lading der, kan du fortelle bilen dette.

Økt ladehastighet

Har du en ID-modell med 77 kilowattimer batteri, kan du nå se frem til en liten økning i ladehastighet. Disse variantene får nå 135 kilowatt som maks, mot 125 kilowatt tidligere. Det er forbedringer i batteritemperaturstyringen som gjør dette mulig.

Samtidig kommer en ny funksjon som lar deg begrense batterioppladingen til 80 prosent.

Nå får bilene endelig prosentvisning i instrumentpanelet. Foto: Volkswagen

Prosentvisning i displayet

Det er nå mulig å se i instrumentpanelet hvor mange prosent batteri du har. I tillegg kommer det mer detaljert informasjon både i instrumentpanelet og i head up-displayet på bilene som har det.

Bedre talestyring

Bilen skal ha raskere talegjenkjenning, og det skal være mulig å snakke et mer naturlig språk til systemet. Det er nå mulig for bilen å forstå hvem som snakker, for eksempel om det er fører eller passasjer. Så om passasjeren vil ha det litt varmere, skrus temperaturen bare opp på den siden.

Systemet skal også være bedre til å forstå kontekst enn tidligere, og flere av bilens funksjoner skal kunne styres via tale.

Bilene samler inn data som sendes til skyen. Slike data kan brukes til å lære flåten hvordan det er best å kjøre på spesifikke veier. Foto: Volkswagen

Lytter til kundene og ruller ut når det er klart

Volkswagen legger vekt på at de lytter til kundetilbakemeldinger. For eksempel skal ønsket om batteriprosentvisning være noe som er plukket opp via deres tilbakemeldingsprogram.

Noen av de nye funksjonene blir mulige på grunn av datainnsamling. Med snart 500.000 ID-modeller på veiene samler de inn omtrent 60 millioner kilometer med kjøredata hver uke. Disse dataene brukes blant annet til å gjøre førerassistentene mer «menneskelige».

Ruteplanleggeren tar nå hensyn til flere datakilder for å kunne si noe om føreforhold, forbruk, ladeinfrastruktur og annet underveis. Det skal gi mer presise prediksjoner. I så fall kan det bety at Volkswagen raskt beveger seg opp mot noen av de beste løsningene på markedet.

Ruteplanleggeren er forbedret i den nye utgaven. Foto: Volkswagen

Bagschick forteller at Volkswagen har fokus på å rulle ut nye funksjoner når de er klare, heller enn å vente til alt er klart. Det betyr ikke at Volkswagen ikke har klare fremdriftsplaner med tanke på hvilke funksjoner som skal inn i hvilke kommende versjoner, men at om en funksjon er klar, vil det rulles ut når det er mulig. Og om noe ikke er klart, blir det flyttet til en senere versjon.

At de velger å rulle ut versjon 2.4 med de funksjonene som er klare nå før versjon 3.0 er klar, viser dette, mener Bagschick.

Nøyaktig når versjon 3.0 skal dyttes ut, er ikke kjent. Oppdateringer til 2.4 starter i april, og Bagschick lover at det ikke skal gå lang tid før neste versjon er klar.

Plug & charge, altså å kunne sette i gang lading uten å bruke app eller å fikle med betaling, er en funksjon som kommer, men trolig tidligst i versjon 3.1, tror Bagschick.