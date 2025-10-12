Her kjører lastebilen over grensen – uten sjåfør

Seksjonen Fra forskning består av saker som er skrevet av ansatte i Sintef, NTNU, Universitetet i Oslo, Oslo Met, Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU.

Sintef hadde ansvaret da denne lastebilen tok seg fra Norge til Sverige, uten et eneste menneske bak rattet. Forsøket ble en viktig milepæl for automatisert godstransport på offentlig vei.

I dag har sjåføren ansvaret for godset som fraktes over grensen. Sjåføren er også den som må være fysisk til stede og snakke med tollen dersom noe ikke er i orden, eller om bilen blir trukket ut til en sjekk. Men hvordan kan det løses med et kjøretøy uten mennesker?

Testet både rød og grønn tolldeklarering

Målet med grensepasseringen ved Ørje tollstasjon var å teste hvordan autonome kjøretøy håndterer disse utfordringene.

Lastebilen kjørte over grensen to ganger. Først med grønn tolldeklarering, da kjører bilen rett gjennom tollen. Deretter måtte bilen gjennom rød tolldeklarering, og dermed måtte den stoppe for videre inspeksjon.

Postnord hadde forhåndsdeklarert godset. Når kjøretøyet passerte grensen, ble nummerskiltet automatisk registrert. Så ble det gjort et oppsalg mot Tolletatens Digitoll-system, som sendte en digital melding til kjøretøyet om at det enten kunne kjøre videre over grensen eller måtte stoppe for inspeksjon.

– Begge deler fungerte knirkefritt, sier Petter Arnesen i Sintef.

Fornøyd prosjektgruppe etter vellykket demo. Foto: Per Johan Lillestøl

Stort europeisk samarbeid

Demoen inngår i EU-prosjektet MODI, hvor åtte land i Europa undersøker hva som skal til for å få autonom varetransport på veiene.

Jobben med å få autonome biler på veien er omfattende, og det er både teknologiske og regulatoriske utfordringer.

– Teknologien må være trygg og pålitelig, også når kjøretøyet blandes med vanlig trafikk. Og det må være god informasjonsflyt mellom kjøretøy, myndigheter og infrastruktur, sier Arnesen.

– Det gjenstår arbeid både på den tekniske og regulatoriske siden, og det er avgjørende å jobbe parallelt med teknologi og reguleringer, sier han og legger til:

– Sintef legger til rette for samarbeid mellom næringsliv, offentlige etater og forskning. Det er helt nødvendig for å få frem slike automatiserte løsninger.

MODI-prosjektet Grensepasseringen var et samarbeid mellom svenske og norske partnere, inkludert ITS Norway, Statens vegvesen, SINTEF, Q-Free, Einride, Trafikverket, Tollvesenet, PostNord, Kartverket og Østfold fylkeskommune.

Artikkelen ble først publisert på Gemini.no