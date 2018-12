DSB: – Mange er ikke godt nok forberedt på å klare seg uten strøm, vann og internett

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) lanserte kampanjen om egenberedskap sammen med Oslo kommune tidligere i høst.

– Vi har fått mange henvendelser fra folk som ønsker å ha en brosjyre som de kan diskutere rundt middagsbordet, forteller DSB-direktør Cecilie Daae til NTB.

På flere språk

Brosjyren kommer på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk. Materiellet finnes også på nettsiden sikkerhverdag.no.

– Mange er ikke godt nok forberedt på å klare seg uten for eksempel strøm, vann og internett i noen dager. For de fleste av oss er det mulig å få til en bedre egenberedskap med noen enkle grep, sier Daae.

Hun peker på at vi har blitt mer sårbare fordi vi er avhengige av blant annet strøm og døgnåpne butikker.

– Vi har bygget mye sårbarhet inn i måten vi lever på, sier DSB-direktøren.

Vil ikke spre frykt

Cecilie Daae understreker at DSB ikke ønsker å drive med noen skrekk-kampanje.

– Vi har sammen med 40 ulike myndigheter laget kunnskapsbaserte råd. Det er ikke for å skremme den norske befolkningen, men det er viktig at folk tar innover seg at de også har et ansvar selv, sier hun.

DSB-direktøren oppfordrer familier til snakke om ting som kan skje, for eksempel hva som kan være konsekvensene av ekstremvær, slik at man kan vært mentalt forberedt og ha en «plan B» ved slike situasjoner.

Utstyr til tre dager

Ifølge DSB bør man ha nok til å klare seg i tre dager. For hver person omfatter det blant annet ni liter vann, to pakker knekkebrød, en pakke havregryn, tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat og tre bokser med pålegg med lang holdbarhet.

DSB råder oss også til å ha grill eller kokeapparat som går på gass, varme klær, pledd og sovepose, litt kontanter og jod-tabletter til bruk ved atomhendelser.

Dette mener DSB du bør ha i huset:

9 liter vann per person

to pakker knekkebrød per person

en pakke havregryn per person

tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person

tre bokser med pålegg med lang holdbarhet per person

noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade

medisiner du er avhengig av

ved-, gass eller parafinovn til oppvarming

grill eller kokeapparat som går på gass

stearinlys, lommelykt med batterier, parafinlampe

fyrstikker eller lighter

varme klær, pledd og sovepose

førstehjelpspakke

batteridrevet DAB-radio

batterier, batteribank og mobillader til bilen

våtservietter og desinfeksjonsmiddel

tørke-/toalettpapir

litt kontanter

ekstra drivstoff og ved/gass/parafin

rødsprit til oppvarming og matlaging

jodtabletter (til bruk ved atomhendelser

Les hele brosjyren her.