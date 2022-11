– Det er bra vi kunne samles om dette. Norsk romindustri er veldig mangfoldig. Man tenker jo kanskje på Star Wars, med hjelmer og sånt, når man hører romindustri. Men dette er knyttet til alle mulige sider av samfunnet. Alt fra miljøforskning til sikkerhet til sjøs, sier SVs budsjettforhandler Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.

SV har ivret for saken i de pågående budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Selv om partiene langt ifra er enige om hele budsjettet, kunne de finne sammen i det som betegnes som en hastesak.

– Grunnen til at det haster, er at Norge må rapportere om sitt bidrag for de neste årene 22. november. Nå kan vi melde at vi viderefører støtten fram mot 2030, sier Senterpartiets finanspolitiske talsperson Geir Pollestad.

1,6 milliarder kroner

I forslaget til statsbudsjett for neste år la regjeringen egentlig opp til å kutte støtten til ESA i perioden 2022–2030.

Nå vil Norge forplikte seg til å holde støtten på dagens nivå, som ligger på 161 millioner euro fordelt over hele perioden – altså i overkant av 1,6 milliarder kroner med dagens kurs.

– Dette er en viktig sak som vi har blitt enige om i budsjettforhandlingene, fordi det påvirker handlingsrommet på budsjettet i årene som kommer. Det sikrer norske interesser og bidrar også til arbeidsplasser i hele landet, sier Aps finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen til NTB.

Jubel fra industrien

Grunnen til at ESA-støtten påvirker næringsaktører på norsk jord, er blant annet at den har konsekvenser for prosjekter og anbud som norske bedrifter konkurrerer om.

– Dette er uendelig gledelig. Det er fantastiske nyheter. Hadde jeg visst dette, hadde jeg hatt med både blomster og champagne, sier leder for innovasjon og næringsutvikling Eline Oftedal i NHO-foreningen Abelia.

Hun fikk overbrakt budsjettlekkasjen på Stortinget tirsdag. Til stede var også kommunikasjonssjef Johannes Dobson i Kongsberg Gruppen.

– Dette er så ekstremt viktig. Det er utrolig viktig også for små og mellomstore bedrifter, fordi dette er en veldig voksende industri i Norge. Vi er helt avhengig av bredden i laget sammen med et lokomotiv som Kongsberg, sier han til NTB.