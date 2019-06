Dropp parkettjåleriet, kopi-materialene er ofte sterkere og like pene som originalene

Trond Ramsøskar Foto: Ramsøskar Interiørarkitekter

En hel industri er i dag bygget opp rundt etterligninger av materialer. Kvaliteten er så høy at selv fagfolk i mange tilfeller har vanskelig for å se forskjellen. Det er følgelig på tide å kvitte seg med følelsesmessige anfektelser og revidere egne holdninger til materialbruk.

Er du i tvil, kan du organisere din egen blindtest. Det kan hende resultatet overrasker deg.

Det er to hovedgrunner til å foretrekke etterligninger fremfor originalen: vedlikeholdsbehov og, i noen tilfeller, økonomi.

Her er tre eksempler:

Vinyl-revolusjon

Parkett er gulvenes dronning, og min erfaring er at 90 prosent velger dette materialet når de er ute etter tregulv. Parkett er ekte, forbindes med kvalitet og har lange tradisjoner i hjem og på arbeidsplasser. Det er fort gjort å overse ulempene: Slitasje synes lett, gulvet blir bleket av sol, og ved skader må store flater rives opp.

Vinyl gir trefølelse uten å inneholde tre, og på dette området har det skjedd en faglig revolusjon: De tidligste produktene var flate og kjedelige – dagens varianter har overflate med samme tekstur som tre og leveres i planker akkurat som parkett.

Materialet er slitesterkt og egner seg der bruken er hard, og der det søles mye. Restauranter, korridorer, kjøkken, hytter og utleieboliger er gode eksempler på tilfeller der man med fordel kan velge vinyl fremfor parkett.

Laminat tar utgangspunkt i en fotografisk gjengivelse av tre. Materialet er sterkt og tåler varme svært godt. Det passer derfor glimrende i fast kjøkkeninnredning, som topplater og i alle typer møbler. Også laminat gir trefølelse, for man har klart å utvikle en tekstur som minner om ekte vare.

Ekte marmor knuser lett

Marmor er et vakkert, men dessverre særdeles ømfintlig materiale som tåler lite. Fordi det er snakk om porøs naturstein, kommer hakkene fort, for eksempel dersom småbarn er brukere av eksklusive bordplater.

Nei, du var ikke den eneste som trodde at belegget i forgrunnen var parketten her! Foto: Ramsøskar

Marmor trekker dessuten til seg væske: Et sølete hvitvinsglass på en bordplate i sort marmor gir hvite flekker og permanente skjolder. Et rødvinsglass på en hvit benkeplate etterlater seg varige minner om en festlig aften. Gulvfliser i entreen eller på badet vil fort merkes av alle typer søl – det være seg oljeblandet snø, strøsand eller sjampo.

Marmoretterligninger er takket være ny teknologi til forveksling like ekte stein. Enkelte leverandører tilbyr fliser i opptil 1,2 X 2,4 meter, og uttrykket er nesten identisk. Kopiproduktet er et tett og sterkt materiale som i begrenset grad påvirkes av søl og slitasje.

Laminat har tidligere vært mye brukt på baderomsvegger, men brukes i dag mest til møbeloverflater. Restaurantbord og fronter på hotellresepsjoner tar seg flott ut med marmorlaminat, og materialet tåler det meste.

De ordentlige marmorbordene utløser på sin side svært ofte reklamasjoner, gjerne allerede etter innflyttingsfesten.

Marmoretterlikninger er til forveksling like ekte stein, og de tåler ofte mye mer. Foto: Ramsøskar

Laminat bedre enn metall

Ekte metall er vakkert, men alle som har valgt dette materialet i kraner eller armaturer, vet hva det krever av vedlikehold. Flekker synes med en gang, og det er behov for hyppig pussing.

Metallaminat passer godt på møbler og eliminerer vedlikeholdsjobben. Mange bruker materialet i møbelbein og bardisker, eller innfelt i garderobe- eller kjøkkenskap. Dette gir en følelse av børstet messing og vedlikehold unngås, selv ved hard bruk.

Skai har den fordelen at det er bevegelig og kan brukes på buede og andre vanskelige flater, for eksempel hodegjerder og sofaer. Det gir et stilig messinguttrykk som ikke står tilbake for det ekte.

Mange steder kan messingfarget tekstil eller laminat gjøre jobben bedre enn metallet de etterligner. Foto: Ramsøskar

Blås i smaksdommerne!

Produktutviklingen går ekstremt raskt for alle typer materialer. Det er ingen grunn til å høre på smaksdommerne når de ler av etterligningene. Har man lyst på et uttrykk av tre, stein eller messing, behøver man ikke å kjøpe originalen. De færreste har tid eller lyst til å drive med vedlikehold, og det gjør at man bør vurdere bruksmåten nøye før man bestemmer seg for parkett eller ekte marmor.

Prisene varierer noe mellom original og kopi. Parkett og vinyl koster omtrent det samme, men marmoretterligning er langt billigere enn ekte stein – spesielt på store flater.

Det er noe å tenke på neste gang du drar ut for å handle «ekte» materialer.