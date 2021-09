Droneselskap fra Sandnes fikk storkontrakt – skal inspisere amerikanske kraftlinjer

Det Sandnes-baserte droneselskapet KVS Technologies melder torsdag at de har inngått en strategisk avtale med amerikanske Spright, for å inspisere lineær infrastruktur som strøm og telefoni i hele USA. Spright er en ny droneavdeling i selskapet Air Methods, som ifølge KVS Technologies har enerett på inspeksjon av slik infrastruktur i USA. Dagens avtale har en verdi på 60 millioner dollar.

KVS Technologies har utviklet og kommersialisert en løsning for autonome og utslippsfrie luftinspeksjoner i stor skala. Dette skal hjelpe nettselskapene med å finne feil og reagere på dem raskest mulig. Løsningen er bygget på Explorer E30, et dronesystem de har spesialdesignet for dette formålet. De har også utviklet en egen programvare for analyse og presentasjon av data som samles inn av dronene.

Gamle strømnett

Strømnettet er samfunnskritisk infrastruktur over hele verden, samtidig som store deler av nettet er gammelt og sårbart. Det øker behovet for inspeksjoner og tidlig oppdagelse av feil og mangler langs linjene. De enorme kostnadene ved oppgradering gjør det spesielt viktig å holde inspeksjonskostnadene på et lavest mulig nivå framover.

Tradisjonelt brukes helikoptre og linjemontører i dette arbeidet. De siste årene har det blitt mer vanlig å bruke droner, for å øke effektiviteten og senke kostnadene. Det er i dette markedet KVS Technologies har etablert seg i Norge, siden selskapet ble etablert i 2015.

BVLOS-operasjoner

Selskapet opplyser at de har utført over 3000 BVLOS-inspeksjoner (Beyond Visual Line Of Sight) i Europa, og for øyeblikket leverer tjenester til over ti prosent av de norske nettselskapene. Gjennom Spright får selskapet nå et såkalt Part 135-sertifikat i USA, som gjør det mulig å drive selvstendige BVLOS-operasjoner i stor skala.

Avtalen med Spright gjør at KVS Technologies kan øke satsingen i USA betydelig. Ifølge selskapet skal det finnes omtrent 5 millioner kilometer med kraftledninger i USA, noe som burde gi nok arbeid for en stund framover. Det norske distribusjonsnettet er til sammenligning cirka 100 000 kilometer.