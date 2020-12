Dronen veier omtrent like mye som en Iphone og skal rekognosere i felt for den britiske hæren

Den britiske hæren har nettopp mottatt de første 30 enhetene av nano-dronen «BUG», som i fremtiden vil kunne rekognosere i felt for de britiske soldatene. Det melder det britiske Sky News.

BUG er laget i et samarbeid mellom det multinasjonale militærselskapet, BAE Systems, og den britiske produsenten UAVTEK, som spesialiserer seg på dronedesign.

Illustrasjon: BAE Systems

BUG veier ikke mer enn 196 gram, har 40 minutters batterilevetid og en rekkevidde på to kilometer fra soldaten som styrer den. Samtidig kan den nye nano-dronen fly i vindkast nær storm styrke – over 80 kilometer i timen.

Da det britiske forsvarsdepartementet testet militærteknologi på høsten i år, var BUG den eneste nano-dronen som kunne fly i høye vindhastigheter, ifølge BAE Systems.

– Selv i det tøffeste været kan BUG gi kritisk nødvendig, taktisk informasjon om hva som skjer rundt hjørnet eller bak neste bakketopp, der dronen jobber autonomt for å gi soldatene en visuell oppdatering, sier James Gerard, seniorteknolog ved BAE Systems' Applied Intelligence, i en pressemelding.

BUG kan sendes fra en soldats håndflate og deretter sende video tilbake til én eller flere skjermer. Dronen kan enten styres direkte eller være en del av programmerte patruljer – enten alene eller i en større sverm av droner.

Leveringen av de nye nano-dronene kommer kort tid etter at den britiske statsministeren Boris Johnson i november kunngjorde en investering på knapt 200 milliarder norske kroner for militæret de neste fire årene – den største militære investeringen for Storbritannia siden den kalde krigen.

Artikkelen ble først publisert av Ingeniøren.dk.