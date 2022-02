Drømmen er ødelagt: Verdens største transportfly skal være ødelagt i kampene på Antonov-flyplassen

Siden Russland invaderte Ukraina, har det pågått harde kamper om flyplassen Hostomel, like nordvest for hovedstaden Kyiv.

Flyplassen kalles også Antonov Airport, ettersom den er eid av den ukrainske flyprodusenten.

Her har det som regnes som verdens største transportfly, An-225, befunnet seg i skuddlinja, og nå rapporteres det om at flyet er ødelagt.

Det melder NTB, som siterer Radio Svoboda (Radio Liberty), som har sine opplysninger fra en tidligere og en nåværende ansatt hos Antonov.

Den siste turen gikk fra Billund i Danmark tidligere i februar.

– Russland kan ha ødelagt vår Mrija (drøm på ukrainsk). Men de vil aldri ødelegge drømmen vår om et sterkt, fritt og demokratisk europeisk land, tvitret Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba.

250 tonn nyttelast

An-225 kalles gjerne verdens største fly, ettersom det er tyngst, lengst og har størst nyttelastkapasitet.

Scaled Composites Model 351 Stratolaunch, har større vingespenn. Det samme hadde Hughes H-4 Hercules. Dessuten har lasterommene på Boeing Dreamlifter og Airbus Beluga/Beluga XL noe større volum.

Ingen av disse transportflyene er imidlertid i nærheten av å kunne slå An-225s evne til å bære med seg hele 250 tonn last. Maksimal avgangsvekt (MTOW) ligger på 640 tonn.

Antonov an-225 lander på Gardermoen. Foto: Eirik Helland Urke

Ifølge produsenten tok det kun tre og et halvt år fra utviklingen av An-225 startet til jomfruferden ble gjennomført, den 21. desember 1988. Kallenavnet Mrija ble lakkert på flyet så sent som kvelden før den første flygingen.

Kjempeflyet tok utgangspunkt i transportflyet An-124, som fløy første gang i 1982, og formålet var blant annet å frakte Energija-bæreraketter og Buran-romferger på ryggen. Derfor har An-225 en bred H-hale med to vertikalstabilisatorer, i motsetning til lillesøster An-124, som har én halefinne.

Etter noen få operative år og flere stille hangar-år fra oppløsningen av Sovjetunionen ble Mrija sertifisert på nytt og fløy igjen 7. april 2001, og flyet gjennomgikk ytterligere en oppgradering/levetidsforlengelse i 2009, blant annet med ny avionikk.

Flyet var gjennom en ny overhalingsrunde fra 2018 som ble ferdigstilt våren 2020, slik at flyet kunne settes inn til diverse fraktoppdrag i forbindelse med koronakrisa.

Ett norgesbesøk

An-225 har vakt hvor enn det lander. Slik var det også da det besøkte Oslo lufthavn.

Til sommeren er det åtte år siden den ukrainske kjempen for første og eneste gang landet på norsk jord.

Det skjedde 19. juni 2014. Forsvaret hadde leid inn flyet for å frakte om lag 150 tonn utstyr fordelt på ti konteinere samt to pansrede lastebiler og en K-loader fra Mazar-e Sharif nord i Afghanistan til Gardermoen.

Rett etter landing måtte flyplassens kostebiler sveipe rullebanen for å sikre at eventuelle fremmedlegemer (FOD) ble fjernet. Flyet har seks motorer, og de ytterste henger så langt ut på vingene at de kunne havnet utenfor asfaltdekket. Motorene er for øvrig ZMKB Progress D-18T, hver med 229,8 kN skyvekraft.

Lillesøsteren An-124 er relativt jevnlig på besøk i Norge på forskjellige fraktoppdrag. Antonov Airlines har sju slike fly, hvorav to er oppgradert til å kunne ta med seg 150 tonn om gangen.

Det var et slikt fly som søndag fraktet norske militære kjøretøy til Litauen. De 44 soldatene fra Brigade Nord fløy med et Boeing C-17 Globemaster III som Norge er medeier i.