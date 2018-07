Dramatisk video: Her kollapser luksus-kjøpesenteret i Mexico 

Fem minutter. Det var tiden fra handleglade meksikanere hørte et smell, til kollapsen på det luksuriuse Artz Pedregal-kjøpesenteret var et faktum. I tiden før skal vitner også ha merket at deler av bygget skilte seg fra den øvrige bygningsmassen.

Heldigvis var fem minutter nok, og ingen ble skadet da det gigantiske overhenget deiset i bakken i Mexico by på torsdag – heller ikke på den travle motorveien ved siden av bygningen.

– Notorisk dårlige grunnforhold

Mange hadde også rukket å ta frem mobilkameraene sine før hendelsen. Nederst i artikkelen kan du se kollapsen fra ulike vinkler. Først ryker vinduene, deretter følger hele overhenget.

Ifølge The Guardian er Mexico by kjent for «notorisk dårlige grunnforhold», som har ledet til en rekke bygningskollapser tidligere.

I dette tilfellet kan det riktignok dreie seg om strukturelle problemer i bygget: Offisielle kilder skal ha fortalt britiske Telegraph at en bærebjelke tilknyttet kontorer i øvre del av bygningen sviktet.

Ordføreren i Mexico by kaller kollapsen et «tilfelle av neglisjering», og har bedt om ettersyn av byggetillatelsene mens årsakene til kollapsen undersøkes nærmere.

I videoen under kan du se kollapsen fra en rekke ulike vinkler: