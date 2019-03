Dramatisk økning: Venter nær 10 millioner fat skiferolje daglig i USA

I tredje kvartal av 2018 passerte verdens oljeproduksjon 100 millioner fat daglig – og det forventes ikke å bli noen endring fram mot år 2024. Det internasjonale energibyrået IEA har nettopp offentliggjort den årlige oljerapporten sin, og den inneholder en analyse av oljemarkedets utvikling i dag og fram mot 2024.

Den største tendensen og den mest ekstreme utviklingen er USAs dramatisk økende produksjon av skiferolje.

Fra å produsere svært lite i 2010 ble det i begynnelsen av 2019 produsert over 7 millioner fat per dag (mb/d). Dermed forventes det at USA blir netto eksportør i 2021.

«USA vil stå for 70 prosent av økningen i verdens oljeproduksjon og omtrent 75 prosent av utvidelsen av LNG-handel (flytende naturgass) i løpet av de neste fem årene,» skriver Executive Director Fatih Birol i IEAs i en pressemelding.

«Det vil sende bølger inn i den internasjonale handelsstrømmen av olje og gass, og ha gjennomgripende betydning for energi-geopolitikken,» sier han.

Hvis utviklingen fortsetter, forventes det at USA går forbi Russland i 2024, og dermed blir verdens nest største oljeprodusent. Da forventes Saudi-Arabia å utvinne og eksportere 9,52 millioner tønner hver dag, mens USA vil ha kommet opp på 8,93 mb/d.

Økning og fall

USA forventes å bli i stand til å utvinne ytterligere 4 mb/d fram mot 2024, men også land som Norge, Irak, Brasil, De forente arabiske emirater og Guyana forventes å øke oljeproduksjonen sin. Totalt dreier dette seg om en produksjon på 3,72 mb/d.

Samtidig forventes både Iran og Venezuela å redusere produksjonen sin dramatisk, med et produksjonsfall på henholdsvis 1,19 mb/d og 0.61 mb/d.

Men dette fallet er veldig avhengig av politiske strømninger, som for eksempel embargo.

Samtidig som USA ventes å øke skiferproduksjonen kraftig, vil den globale etterspørselen synke betraktelig mellom 2022 og 2024, ifølge IEA. Illustrasjon: IEA

Mer plast, mer flydrivstoff

Det er ingen tegn på at verdens etterspørsel etter olje har nådd toppen, men veksten avtar. I 2024 forventes det at verdensmarkedet «kun» vil ha behov for en produksjonsøkning på et nivå av 970.000 fat hver dag. Til sammenligning forventes produksjonsøkningen i 2020 å være på 1,34 mb/d.

En del av etterspørselen vil være etter olje som skal inngå i petrokjemiske prosesser og gjøres om til plast. IEA antar at dette vil utgjøre 30 prosent av veksten i oljeproduksjonen, og utgjøre et behov for ytterligere 2,2 mb/d. Men det vurderes som ganske sannsynlig at behovet blir enda større.

Samtidig forventes flytrafikken å øke voldsomt, spesielt i Asia og andre land der befolkningens inntekter øke. Det forventes for eksempel at Indias behov for drivstoff til flytrafikk vil øke med over 8 prosent i året fram mot 2024.

