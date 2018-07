Dra til sjøs... med en bolig!

Drømmer du om en bolig, hytte og båt i ett?

Det gjorde Per-André Wiberg. Han hadde fått nok av høye boligpriser og tok seg derfor en runde i Europa for å se på ulike boløsninger. Det endte med en egen flytende bopæl i Bergen og oppstart av selskapet Flytende Bolig. Drømmen skulle deles.

Lavt tyngdepunkt

Siden selskapet registrerte seg i 2013 har ikke konseptet har tatt av i Norge, men Wiberg forteller til TU Bygg at han snart vil se noe annet enn røde tall.

– Vi regner med å tjene penger neste år, sier han.

De flytende boligene er utformet som helt vanlige leiligheter, med kjøkken, kjeller og ordinært bad.

Takhøyden varierer fra 230-250 cm, omtrent som standard takhøyde i leiligheter.

– Vi følger tilnærmede krav til et nybygg på land, men med noe enklere løsninger, forteller Wiberg.

Per-André Wiberg i selskapet Flytende bolig bor selv i et flytende hus i Bergen. Foto: Mossestad Fotodesign

– Hva kan du si om materialvalget?

– Vi har prøvd oss med ulike løsninger, men endte opp med stål. Stål i skrog og overbygg gir svært god stabilitet, og med riktig overflatebehandling er holdbarheten lang. Overbygget er kledt med vedlikeholdsfrie fasade- og dekkplater, der forventet levetid er mer enn 50 år. Ellers er det parkett på gulvene og vannbåren gulvvarme, svarer Wiberg.

– Men er det begrensninger på materialvalg og vekt og høyde som følge av at boligene ligger i sjøen?

– Nei, i utgangspunktet ikke, men for å komme under visse broer, må boligene ikke være for høye. Vår boliger er inntil 5,5 meter høye, og kundene kan velge mellom 1 og 2 etasjer. Vi passer på å bruke rette materialer for at boligene skal få et lavt tyngdepunkt, de veier mellom 25 og 100 tonn, alt etter størrelse og type, sier Wiberg.

Produseres i Polen

Vannforsyningen skjer enten fra land, fra en 2000 liter vanntank i boligen, eller en omformer av saltvann til ferskvann. Når det gjelder avløp, er det en septiktank om bord som ifølge Wiberg har et offentlig godkjent renseanlegg. Man må imidlertid tømme bunnslammet hvert andre til fjerde år.

– Energitilførselen skjer gjennom grønne løsninger i form av tilknyttet strøm på land, solkraft, og med en generator som backup, sier Wiberg.

De flytende boligene produseres for øvrig i Polen og fraktes med skip til Norge.

I Bergen ligger en av Wibergs flytende boliger. Foto: Per-Andrè Wiberg​

– Ingen norske produsenter tok utfordringen, det ble for dyrt, konstaterer Wiberg.

Som for båter finnes det ulike typer skrog, katamaranskrog eller monoskrog. Sistnevnte er ifølge Wiberg de mest stabile. Og så er det forankringen.

– De flytende boligene fortøyes som en helt vanlig båt med tau, men som tåler en større belastning. Boligene kan også ha hydraulisk fortøyning. Da ligger de mer stabilt, men blir også lite bevegelige, sier Wiberg, som selv holder til i Damsgårdssundet i Bergen, det indre havneområdet.

Tåler vind

– Ja, hvor kan boligene ligge med tanke på vind og sjø?

– Våre boliger er klassifisert som båter i kategori C eller D og tåler derfor vindstyrke opp mot 14 meter i sekundet og to meters bølgehøyde. Vi har også betongskrog, som er mer stabile på grunn av et lavere tyngdepunkt, men også mindre mobile, svarer Wiberg.

Så langt har han ikke registrert noen uhell ved dårlig vær.

– Nei, noen selvbygde boliger er gått ned, men dette har vært hjemmesnekrede løsninger.

Og så er det kostnadene (se også faktaramme). Wiberg sier deres flytende boligene er fra 27 til 180 kvadratmeter og koster i gjennomsnitt 40.000 kroner per kvadratmeter, men det varierer med størrelsen. Kundene kan velge å leie en flytende bolig på dagsbasis for korttidsleie, men det koster omtrent tre ganger prisen av å leie en bolig.

– Vi solgte en bolig på 58 kvadratmeter som tidligere ble leid ut for 3000 kroner i døgnet, mens en bolig på 200 kvadratmeter koster 8000 i døgnet ved korttidsleie. Boligene er for øvrig forsikret som en båtforsikring, men med utvidet innboforsikring, sier Wiberg.

Flytende bolig Flytende bolig er en båt med komfort og standard som i et nybygg på land, men med egen fremdrift, og kan dermed brukes som en båt. De kan også bygges som landbaserte boliger.

Selskapet Flytende Bolig markedsfører sine bygg som båt, helårsbolig, fritidsbolig, anneks, hotellrom, utleiebolig, studentbolig og kontor.

Alle modellene er CE-merket og i henholdsvis konstruksjonskategori C og D for båter, samt registrert som fritidsbåt i Skipsregisteret. Boligene krever kun ordinær kaiplass.

Flytende Bolig oppgir kostnader ved å bo i de flytende boligene, bortsett fra eventuelle renter og avdrag, til 1000 - 3500 kroner i måneden for kaileie, 10.000 - 20.000 i året til

forsikring, og 2000 kroner i året til vedlikehold av skroget. Ifølge Per-André Wiberg betaler man ingen kommunale avgifter.

Egen adresse

Etter en tids arbeid kom det i fjor en endring som gjør det mulig med folkeregistrert adresse på vannet. Kommuner har begynt å tilrettelegge egne bolighavner med tilhørende infrastruktur. Blant annet har Horten kommune regulert et område til 30 flytende boliger i indre havneområde.

– Boligene fra 27-110 kvadratmeter kan også brukes som en båt, der man kan velge mellom en innenbords motor eller to utenbords motorer, en elektrisk variant eller en hybrid. Boligene kan gjøre inntil 8 knop, skrogene er konstruert for å tåle god sjø, hevder Wiberg.

Men så langt er det bare solgt én båt, mens det er bestilt én til Trondheim. Wiberg selger kun på bestilling.

Ikke lønnsom business enda

– Hvilken utvikling ser du for deg?

– Vi ønsker å være med å tilrettelegge for at dette skal bli mer tilgjengelig. Det er en økende interesse for flytende boliger, og lengst fremme i Europa ligger Danmark, Sverige, Nederland og Storbritannia. Vi er så vidt jeg vet den eneste i Norge som foreløpig driver profesjonelt, sier Wiberg, som riktig nok har en annen jobb ved siden av.

Så langt er ikke regnskapstallene ikke verden, med en akkumulert negativ bokført egenkapital på nærmere 2,8 millioner kroner. Inntektene i fjor utgjorde bare drøyt 100.000 kroner.

– Hva kan du si om tallene for i år?

– Det har vært brukt flere millioner på utvikling og to visningsbåter. Èn båt er solgt i år og dermed omsetning på drøyt 2 millioner, sier han.