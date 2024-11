Saken oppdateres.

Politiet har nå mottatt rapporten med resultater fra de tekniske undersøkelsene av bilen som ble gjennomført i etterkant av ulykken i parkeringshuset i Sandvika 23. september i år. Dette har gitt politiet ytterligere informasjon etter en grundig undersøkelse fra Statens vegvesen.

Den tekniske rapporten viser at det ikke er funnet feil eller mangler på ulykkesbilen som kan ha medvirket til ulykken, ifølge politiet. Bilen ble vurdert å være i teknisk god stand. Volvos egne undersøkelser av bilen har konkludert med det samme, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

– Bilen hadde en hastighet på 62 kilometer i timen idet den traff murveggen. Gasspedalen var aktivert 100 prosent fra cirka 3 sekunder før kollisjonen. Bremsepedalen var ikke betjent de siste 5 sekundene før ulykken, heter det i pressemeldingen.

En mann i 60-årene døde etter at bilen kjørte ut fra fjerde etasje i parkeringshuset som ligger over senteret.

Inn på passasjersiden

Ifølge pressemeldingen gikk mannen inn på passasjersiden av bilen ettersom det ikke var mulig å komme seg inn førerdøren på grunn av en bil som var parkert tett inntil ulykkesbilen.

– Det er foretatt en simulering av ulykken som viser at bilen kjørte med fronten ut gjennom murveggen, traff veggen på motsatt side, falt ned på taket og traff et overbygg lenger nede og havnet på høyre side på bakken, før den veltet over på hjulene, heter det videre.

Simuleringen ble foretatt av Statens vegvesen, forteller politiadvokat Kathrine Eilertsen til TU.

Det er så langt i etterforskningen gjennomført avhør, innhentet relevant videomateriale, gjennomført åstedsundersøkelser og tekniske undersøkelser. Politiet avventer nå den endelige obduksjonsrapporten, før det konkluderes i saken.

Viktig for Volvo

Erik Trosby, kommunikasjonssjef i Volvo Cars Norge, sier at det er viktig for Volvo at Politiet og Statens vegvesen bekrefter at det ikke var teknisk feil på bilen.

– Sikkerhet har høyeste prioritet for Volvo og vi har tatt denne hendelsen svært alvorlig. Spesialister fra Volvo i Norge og Volvos egen ulykkesgruppe fra hovedkontoret i Gøteborg har gjort omfattende analyser og undersøkelser av bilen og bekrefter med sikkerhet at det ikke var teknisk feil på kjøretøyet.

Han forteller at de har gjort informasjonen vi har hentet ut fra kjøretøyet tilgjengelig for politiet og Statens vegvesen, samt hjulpet dem med spørsmålene de har hatt i forbindelse med etterforskningen.

Trosby understreker at Volvo føler med de pårørende og andre berørte av hendelsen.