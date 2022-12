– Det har vært økt tilførsel av vann mot løsmassene i skredområdet. Kvelden 2. september ble det i forbindelse med anleggsarbeidet flyttet masse. Dette førte til at det ble en overbelastning av skråningen med de bløte løsmassene. Disse to tingene sammen førte til at skredet ble utløst, sier Lars Andresen i Norges Geotekniske Institutt (NGI).

Han leder ekspertgruppa som har sett på årsaken til skredet.

Utbyggingsarbeidet har utilsiktet ledet vann fra den lokale Torbugbekkens nedslagsfelt til skredområdet. I tillegg var juli særdeles våt, opplyser Andresen.