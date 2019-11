Dobler energitettheten i batterier

Nikola Motors har annonsert at de har utviklet en ny batteriteknologi som øker energitettheten på cellenivå til 500 Wh/kg. Det er betydelig mer enn dagens beste celler som sitter i Tesla Modell 3 som ligger på rundt 300 Wh/kg.

Ifølge en pressemelding som Nikola har sendt ut har teknologien på materialnivå en energitetthet på 1100 Wh/kg, og det betyr kanskje at de vurderer andre måter å pakke den på som øker tettheten ut over 500 Wh/kg.

Selskapet sier at dette kan øke kjørelengden til elbiler fra 500 km til 1000 km. Oversatt til norske vinterforhold betyr det at man kanskje kan få 50 mil selv i kulde og slaps. Sannsynligvis vil elbilprodusenter bruke høyere energitetthet til å redusere batterivekten. En elbil med samme batterikapasitet, men med halve batterivekten, vil også få økt kjørelengde.

Kjempefremskritt

– Dette er det største fremskrittet vi har sett i batteriverdenen, sier Nikolasjef Trevor Milton i pressemeldingen. Han glemmer kanskje at når litiumionebatteriet i sin tid ble lansert, og konkurrerte ut nikkelmetallhydridbatteriet, var nok fremskrittet minst like stort.

Til verden fra oss: Nikolasjef Trevor Milton vil dele den nye batteriteknologien med andre som vil lage batterier Foto: Nikola

– Vi snakker ikke om små skritt, men å doble kapasiteten i telefonen din. Vi snakker om å doble rekkevidden til batteridrevne elbiler og hydrogenelektriske kjøretøyer. Nå er spørsmålet om ikke vi skal dele denne teknologien med verden, sier han.

Det har de bestemt seg for å gjøre, men sier ingen ting om hva det skal koste. Sannsynligvis vil de lisensiere ut teknologien til andre som produserer batterier.

Nikola er først og fremst kjent for å satse på hydrogendrevne lastebiler. I tillegg til brenselceller og hydrogentanker har slike også svære batterier. Det betyr at Nikola kan redusere batterivekten med over to tonn ved å ta i bruk den nye teknologien og øke både lasteevne og rekkevidde.

Helt ny katode

Det er først og fremst katoden som er nyheten i det nye batteriet. Den har fire ganger ladetettheten i forhold til den som sitter i et litiumionebatteri, noe som koker ned til nesten en dobling av energiinnholdet i en komplett celle. Katoden omtales som en frittstående elektrode, uten å gå inn på hva det vil si. Det kan bety at de skiller anoden og katoden fysisk på en eller annen måte og løser utfordringen med en elektrolytt på en ny måte

Mange ladesykluser og sikrere

Ifølge Nikola har den nye teknologien vist svært gode ladeegenskaper. De har ladet batteriene over 2000 ganger og fremdeles hatt god kapasitet. Batteriet skal også være sikrere enn dagens og vil tåle at man slår en spiker gjennom det uten at det tar fyr.

Miljøvennlig

Den nye kjemien skal også være mer miljøvennlig og lett å resirkulere. Vanlige litiumionebatterier inneholder både giftige og kostbare komponenter mens den nye ikke er giftig og billigere å produsere. Nikola påstår at det vil koste halvparten å produsere slike batterier fordi råmaterialene er så mye billigere. Det er fristende å tippe at Nikola har utviklet en litium-svovelelektrode. Mange har pekt på at dette kan være en kjemi som kombinerer ladetetthet og pris. Bellona har vært involvert i slik katodeteknologi og mener de har oppnådd gode resultater som er verifisert av Fraunhofer i Tyskland.

Skalerer opp

Modell tre: Nikola skal lage mange varianter av kjøretøyer som alle vil profitere på den nye batteriteknologien Foto: Nikola

For å bringe teknologien til markedet, i første omgang i liten skala, har Nikola Motors ansatt 20 ingeniører til hvorav 15 har doktorgrad. Det er litt uklart om det er Nikola selv som har utviklet teknologien eller om det er noe de har kjøpt. Selskapet holder kortene tett til brystet og sier at mye mer vil bli klart når de skal arrangere Nikola World, sannsynligvis høsten 2020. Da skal publikum får en scenedemonstrasjon av hvordan teknologien lader og utlader.

Så får vi håpe at det Nikola påstår er riktig. En nær dobling av ladetettheten og halvering av batterikostnaden vil gi elektriske kjøretøyer på vei et skikkelig løft i markedet. Det vil gjøre at kostandspariteten mot kjøretøyer med stempelmotor kommer tidligere enn antatt og at elbiler raskt vil bli det billigste alternativet. For ikke å snakke om at dette kan få fart på elektrifisering av luftfarten på korte og mellomlange ruter. Skal langdistanse elektrifiseres trengs det flere slike runder med batteriinnovasjon, om det i hele tatt er mulig.