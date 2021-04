DNV mener Ingstad-rapporten frikjenner dem – ber staten trekke milliardkravet 

I fjor avdekket TU at staten forsøker å holde klasseselskapet DNV ansvarlig for et tap på 15 milliarder kroner etter fregatthavariet. Rettssaken mellom staten og klasseselskapet er fremdeles stanset i påvente av den endelige rapporten fra Statens havarikommisjon (SHK) – som ble offentlig onsdag.