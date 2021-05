DNA skal avsløre hvor Columbus kom fra

Det er mange som gjør krav på mannen som er verdenskjent – på godt og vondt – for å ha «oppdaget» Amerika i et forsøk på å seile vestover rundt jorden til India.

Riktignok bodde det folk i Amerika før Columbus kom, og vi her i nord vet at Leiv Eiriksson hadde vært på besøk mange hundre år tidligere. Men det er nå engang Columbus' sjøferder som for alvor satte Amerika på europeernes kart og etablerte en varig forbindelse over Atlanteren.

Lite er kjent om livet hans før han ble berømt – og beryktet – for sine reiser til «den nye verden». Mest sannsynlig kom han fra Genova i dagens Italia. Han seilte vestover på oppdrag fra et spansk kongepar, og nettopp Spania er ett av stedene noen mener han kom fra.

Nabolandet Portugal er også nevnt, mens andre mener han hadde reist et godt stykke allerede da han møtte kong Ferdinand og dronning Isabella. Kroatia og til og med Polen er blant forslagene.

I jakten på sannheten om Columbus kom det et gjennombrudd i 2003, da DNA-tester viste at knokler i en krypt i Sevilla var levningene etter oppdageren. Nå skal DNA forhåpentlig gi oss mer informasjon om ham.

Bein fra broren og sønnen

Teknologien har kommet lenger, og genetisk geografi kan fortelle oss om opphavet til en europeisk person. Universitetet i spanske Granada vil prøve å fastslå dette for Columbus ved å se på fire små beinfragmenter fra levningene hans. I tillegg skal de granske sju beinfragmenter og en tann fra sønnen Hernando og et titall beinrester fra broren Diego.

Levningene er sendt til DNA-analyse ved laboratorier i Roma, Firenze, USA og Mexico, sier professor i rettsmedisin José Antonio Lorente.

Resultatet blir klart først i oktober, men allerede denne uken holdt universitetet en konferanse for Columbus-forskere, der de kunne legge fram sine teorier om hvor han kom fra.

Lorente tror selv på den allment aksepterte teorien om at Columbus var genoveser, men ønsker å løse noen «mysterier og motsigelser» i de historiske kildene. Målet er å skaffe «så mye informasjon som mulig, så det ikke lenger er noen uenighet».

Arrestert for vanstyre

Columbus nådde Karibia første gang høsten 1492. På sitt tredje tokt til Amerika ble han arrestert for vanstyre av områdene han hadde lagt under seg og de spanske monarkene. Han ble sluppet fri da han kom hjem og fikk dra vestover nok en gang i et forsøk på å vise at India ikke var langt unna.

Da han døde i 1506, var han fortsatt overbevist om at øyene han hadde oppdaget, lå ved østkysten av Asia.

Han ble begravet i Valladolid i Spania, deretter i Sevilla. 30 år etter hans død ble levningene av Columbus og en av sønnene hans flyttet til det som i dag er Den dominikanske republikk, deretter til Havanna. Da Cuba løsrev fra Spania i 1898, ble far og sønn flyttet en siste gang, tilbake til Spania.