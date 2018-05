DN: Oceanwood kjøper Norske Skog

Avklaringen om hvem som blir ny eier av de sju fabrikkene til Norske Skog har latt vente på seg.

Før påske meldte flere medier at Oceanwood, som tidligere samarbeidet med Kjell Inge Røkke og Aker, hadde vunnet budrunden. Selgerne av fabrikken kunne imidlertid ikke bekrefte det.

Styreleder i Norske Skog, Sven Ombudstvedt, sier i en pressemelding at salget er en av de viktigste milepælene for Norske Skog-konsernet de siste årene.

– Med dette avslutter vi nesten to års innsats og engasjement for å finne en løsning for Norske Skog konsernets kapitalstruktur. Oceanwoods beslutning om å kjøpe en majoritetsposisjon i det sikrede obligasjonslånet, og deretter beslutningen om å igangsette en salgsprosess, viste seg å være nøkkelen til å løse opp den fastlåste situasjonen som truet fremtiden til konsernets operative virksomhet.