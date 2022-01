Disse vietnamesiske bilene kommer til Europa i år

I sommer ble det kjent at den vietnamesiske bilprodusenten VinFast planlegger å lansere sine biler i Europa denne våren.

To av deres modeller, VF e35 og VFe36, skulle etter planen komme i mars. Nå ser det ut til at det skal ta litt lenger tid. Modellene har dessuten fått nye navn siden nyheten kom sommeren 2021.

VF8 og VF9, som de henholdsvis mellomstoree og store SUV-ene nå heter, blir tilgjengelig i Frankrike, Nederland og Tyskland, og kan forhåndsreserveres nå. Det antydes at bilene leveres en gang før nyttår.

Mye er ukjent. For eksempel batteristørrelsen, som er 106 kilowattimer for VF9, men ikke oppgitt på VF8.

Prisene i Frankrike er 43.350 euro (ca. 435.000 kroner) for VF8, og 58.650 euro (ca. 589.000 kroner) for VF9. Kort sagt er VF8 en SUV med fem seter, og VF9 med sju seter. De fås med motor på 260 eller 300 kilowatt.

Vinfast VF8 er en mellomstor SUV. Foto: Vinfast

Batteri ikke inkludert

Men så er dette startpriser. Vinfast satser som Nio på batterileie. Det vil si at du i tillegg er nødt til å tegne et batteriabonnement for å kunne bruke bilen. Prisen for dette er ifølge Auto motor und sport 120 euro eller 150 euro (ca. 1200-1500 kroner) i måneden for henholdsvis VF8 og VF9.

Dette inkluderer ifølge Electrive kun 500 kilometer kjøring i måneden, med løpende fakturering av all kjøring utover dette. En fast månedlig pris for fri kjørelengde skal også bli tilgjengelig, samt mulighet for å kjøpe batteriet. Prisene er ikke kjent.

På Vinfasts nettsider heter det også at bruk av avanserte førerstøttesystemer og andre funksjoner koste penger i tillegg.

Ti års garanti

Garantien er imidlertid ganske så oppsiktsvekkende: Ti år eller 200.000 kilometer, og garantert minimum 70 prosent av opprinnelig batterikapasitet. Faller kapasiteten under dette, byttes batteriet ut.

I tillegg viste de tre nye elbilmodeller under CES-messen i Las Vegas. Disse er VF5, VF6 og VF7. Modellene blir tilgjengelig på et senere tidspunkt.

Det kan hende disse blir produsert på europeisk jord etter hvert. VinFast planlegger en fabrikk i Tyskland, i tillegg til en i USA. Fra før av produserer de biler i Vietnam. Ifølge Handelsblatt ser produsenten etter passende steder å etablere fabrikk i Tyskland.

VinFast lager for øvrig fossilbiler fra før av. Det skal de slutte med innen utgangen av året.