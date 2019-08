Raudåte er en hoppekreps på mellom 2 og 5 millimeter, men bestanden er stor og utgjør en av de største biomassene i norske farvann. Fram til i år har det vært et forskningsfiske på 5000 tonn i året på arten, men tidligere i år åpnet myndighetene for et kommersielt fiske. Totalkvoten er på 254.000 tonn.