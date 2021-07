Disse solcellepanelene trenger ikke sol

Oppfinnelsen, som fortsatt bare er en prototype, har fått oppmerksomhet for sitt potensiale. Konseptet heter AuREUS, kort for Aurora Renewable Energy and UV Sequestration, og er skapt av Carvey Maigue. En ung filippinsk elektroingeniørstudent ved Mapua University.

Teknologien baserer seg på det usynlige UV-lyset som alltid er tilstede, solskinn eller ei. Ved hjelp av organiske selvlysende partikler kan teknologien absorbere UV-lys og omdanne det til synlig lys. Deretter omdanner en solcelle det synlige lyset til energi.

– Det minner om hvordan vi mennesker puster inn oksygen og puster ut karbondioksid. Panelet tar inn ultrafiolett lys og etter en tid vil det kaste det ut som synlig lys, forklarer Maigue til businessmagasinet FastCompany.

Han forklarer at teknologien ligner prosessen som skaper nordlys, der partikler med høy energi absorberes av selvlysende partikler som sender dem ut igjen som synlig lys.

Oppfinneren Carvey Ehren Maigue foran prototypen han har i leiligheten. Foto: The James Dyson Award

Tar i bruk avfall fra jordbruket

Maigue utviklet AuREUS ved å gjøre frukt- og grønnsaksavfall til et selvlysende materiale som kan konvertere UV-lys. Ved å blande materialet med en harpiks og plassere solceller langs kantene, skapte han glasslignende paneler som kan produsere en god del strøm.

I leiligheten sin har Maigue installert en prototype som dekker et vindu på cirka 0,5 kvm. Den produserer nok energi til å lade to mobiltelefoner daglig.

– Oppskalert betyr dette at bygninger kan bli selvforsynt med strøm, sier Maigue.

Solcellepanelet i Maigues leilighet er gjennomsiktig og neon-grønt. Men panelet kan også komme i andre farger, avhengig av hvilke frukt og grønnsaker materialet blir laget av. I en Youtube-video kan vi se et rødt solcellepanel som fikk fargen sin fra bruken av tomater.

Materialet er fleksibelt, noe som gjør at ingeniører og designere kan skape paneler i alle slags buer og fasonger.

Carvey Ehren Maigue gjør frukt- og grønnsaksavfall til et selvlysende materiale som kan konvertere UV-lys. Foto: The James Dyson Award

Kraftproduserende klær?

Den unge studenten har store visjoner for teknologien sin og dens bruksområder. Han ønsker å gjøre fornybar energi mer tilgjengelig i hjemlandet. Han vil flytte solenergi fra solcelleparker og takterrasser til folks vinduer og vegger. Og på sikt til klær.

Harpiksen kan nemlig brukes i tråder, og Maigue sier at det er en mulighet å lage kraftgenererende stoffer. Men det er i så fall langt frem i tid.

Aller først skal han gjennomføre et pilotprosjekt for å teste panelene i større skala. Den første installasjonen skal være på en liten medisinsk klinikk på en øy utenfor Filippinene, som ofte blir stående uten strøm under stormer.

AuREUS demo: