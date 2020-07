Disse mattene veier en firedel av standard solcellepaneler og klistres rett på taket

På en fjøslåve på Rennebu i Trøndelag installeres i disse dager 750 kvadratmeter med en ny type solcellepaneler. Det nye med dem er at solcellene er dekket av et komposittmateriale i stedet for glass og metall. Plastmaterialet er forsterket med glassfiber og er blant annet i bruk i flyindustrien.