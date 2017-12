Diskusjon.no har rundet 24 millioner poster

I løpet av en måned når tu.no og digi.no til sammen rundt 1,2 millioner unike brukere. Når vi legger diskusjon.no til i regnestykket, dobles rekkevidden til 2,4 millioner. Dette sier litt om omfanget på diskusjonsforumet som binder alle Teknisk Ukeblads nettsider sammen.

Nylig rundet diskusjon.no 24 millioner poster, skrevet fra 213.547 brukerkontoer og fordelt på 1.647.974 tråder. Dette gjør diskusjon.no til landets største forum for teknologi.

I tillegg til høy aktivitet direkte i forumet, fungerer diskusjon.no som kommentarfelt for tu.no, digi.no, tek.no, insidetelecom.no, gamer.no og flynytt.no. Alle kommentarer knyttet til disse nettstedenes saker blir samlet i tråder hos diskusjon.no.

Ved å levere kommentarfelt til såpass ulike nettsider, skaper vi også en møteplass for mennesker med ulike interesser og faglig kompetanse. Diskusjon.no har alt fra ingeniører og advokater til utviklere og spillinteresserte som brukere, og i dette spennet oppstår det mange interessante meningsutvekslinger hvor brukere presenteres for dybdekunnskap og nye perspektiver.

30 moderatorer

Diskusjon.no er viktig for debatten rundt innholdet i Teknisk Ukeblad Media.

I en tid hvor mange mediebedrifter legger ned eller flytter ut kommentarfeltene sine til eksterne aktører som Facebook, er vi så heldige å ha et korps av frivillige moderatorer som anstrenger seg for å bygge et godt debattmiljø leserne imellom.

Diskusjon.no har i dag rundt 30 moderatorer med forskjellige ansvarsområder.

Moderatorlaget rekrutteres blant brukerne selv, for å sikre at de har et personlig forhold til forumet, og at de brenner for innholdet de ønsker å videreutvikle og drifte. Moderatorene deltar også aktivt i debatten selv, for vi mener det er den beste metoden for å ta pulsen på hva som fungerer og ikke.

Vi som jobber redaksjonelt mot et kunnskapsrikt publikum som Teknisk Ukeblad Media sitt, har en ydmyk innstilling til at brukerne i sum som regel vet mer enn hva én journalist kan formidle gjennom én sak. Derfor er deres input så utrolig viktig for å få fram nyanser og andre perspektiver.

Diskusjon.no Norges største diskusjonsforum for teknologi.

Forumet var opprinnelig en del av Hardware.no, men ble i 2005 skilt ut som egen side. I 2015 ble Diskusjon.no kjøpt av Teknisk Ukeblad Media.

Diskusjon.nos første lagrede innlegg er fra 24. juli 2001.

Diskusjon.no har i dag 373.059 brukerkontoer.

Mest aktive kategorier: Artikkelkommentarer, politikk og samfunn, jobb og utdanning.

Takket være moderatorkorpset kan vi dyrke denne gode debatten på egne sider, med et høyt faglig nivå, og uten alt for mange troll.

Anonyme brukere

Diskusjon.no skiller seg fra mange andre kommentarfelt ved at vi tillater anonyme innlegg. Brukerne må fremdeles registrere en brukerkonto, men vi krever ikke at man oppgir annet enn e-post.

Prinsippet om anonymitet står sterkt hos oss, for at brukerne skal kunne ytre meninger som de ikke tør formidle offentlig under fullt navn. Dette kan for eksempel gjelde kritikkverdige forhold i norsk arbeidsliv, hvor varsling kan få negative konsekvenser for en arbeidstaker.

Samtidig stiller anonymitet spesielle krav til kontroll rundt en saklig debatt og eventuelle juridiske overtramp, så både redaksjon og moderatorer bruker tid på å sjekke at brukerne holder seg innenfor retningslinjene. Varsler fra brukerne selv er også en nyttig funksjon - det tar sjelden lang tid fra noen har sagt noe upassende i et av våre kommentarfelt til en bruker har varslet moderatorene.

Det tok 16 år å bikke 24 millioner poster. Aktiviteten er oppadgående, og vi håper diskusjon.no også i fremtiden vil være en god plattform for våre lesere til å delta i faglige debatter - eller bruke det som et fristed for å dyrke helt andre interesser.

Hvordan kan vi utvikle diskusjon.no til å bli enda mer nyttig for deg som bruker? Spill gjerne inn dine forslag i kommentarfeltet under!