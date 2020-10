Hydrogen som energibærer ble spilt ut over sidelinjen for personbiler etter at en Uno X-stasjon på Kjørbo i Sandvika eksploderte i fjor. Siden har det vært vanskelig for hydrogenbileierne å få fylt på tanken.

Nå lanserer imidlertid Toyota Norge og Nel et samarbeid om å etablere nye fyllestasjoner. Toyota-konsernet satser stort på hydrogen – også for personbiler, og skal nå vise fram den kommende modellen av deres hydrogenmodell Mirai.

Toyota Norge tar nå et initiativ til samarbeid med Nel om å få på plass nye fyllestasjoner. Nel og H2Fuel Norway satser mot både store flåtekunder, landtransport og busser – men også privatbiler og andre transportsektorer.

I forbindelse med lanseringen arrangerer de to aktørene en debatt om hydrogen som energibærer, der TU tar rollen som uavhengig debattleder. Aktuelle emner for debatten: Er det behov for en infrsastruktur for hydrogen i Norge? Har ikke batterielektriske personbiler allerede vunnet den kampen? Er det likevel fortsatt mulighet for hydrogendrevne busser og lastebiler Hva er egentlig fordelene og ulempene med hydrogen? Hvilke rammebetingelser og planer må egentlig på plass for at hydrogen skal lykkes?

Blant debattdeltakerne finner vi:

Lene Westgaard-Halle (H) fra energi- og miljøfraksjonen på Stortinget.

Andreas Halse, miljøpolitisk talsmann for Ap i Oslo.

Marius Holm, Zero.

Ingebjørg Telnes WIlhelmsen, Norsk Hydrogenforum.

Dag Kibsgaard Petersen, Caboline (Norgestaxi).

Sendingen begynner her på TU.no torsdag 8. oktober kl 10:00