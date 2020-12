Direkte kl 14.45: Bli med på TU-Kahoot!

I dag klokka 14.45 tester vi for første gang quiz-formatet Kahoot direkte på TU.no. Den populære norske quiz-plattformen er kjent for å være både morsom og engasjerende, spesielt når den gjennomføres i sanntid med mange deltakere.

Du trenger to skjermer for å være med, typisk en PC-skjerm og en mobiltelefon. Da kan du se sendingen og spørsmålene på den store skjermen, og sende svarene enkelt med mobilen. Sendingen sendes som video øverst på denne siden. På mobilen kan du gå til adressen Kahoot.it og taste inn koden som kommer fram i sendingen.

OBS: Dagens sending er et eksperiment, for å se hvordan dette fungerer og blir tatt imot. Du må være forberedt på at det kan oppstå tekniske problemer og utfordringer underveis. Derfor er det heller ingen registrering eller premier i dag. Men – vi ønsker å kunne forbedre konseptet og gjennomføre dette flere ganger, ved hjelp av dine tilbakemeldinger.

Tips og informasjon: