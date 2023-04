Ola Kaldager, tidligere sjef for etterretningsseksjonen E-14, mener det er en betydelig russisk etterretningsvirksomhet i Norge, men at utvisningen av diplomater er et kraftig virkemidde. Her avbildet da han vitnet under Ølen Betong-saken i 2020. Foto: NTB Scanpix/Terje Pedersen