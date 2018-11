Skagerak Energis kraftstasjon Åbjøra i Nord-Aurdal i Oppland har blitt brukt som case-studie under doktorgradsarbeidet. Her gjøres spenningstesting av statoren ved fabrikken i Østerike. Generatoren fra 2002.

Lager smarte, digitale generatorer

Digitale generatorer skal analysere kraftnettet som en sjakkspiller

– Mange frykter at robotene tar over verden. Men i kraftbransjen kan det bli katastrofe hvis robotene ikke tar over strømproduksjonen, sier stipendiat Thomas Øyvang.