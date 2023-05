Stabekk, Viken: På vei inn til møterommet til Tek-Zence passerer vi et mørkt kott. Innerst i det trange rommet står det en arbeidsbenk mellom høye reoler. Her inne skal de seks partnerne i sensorselskapet ha tilbrakt mangfoldige timer de siste årene. Ikke minst under pandemien, får vi høre.