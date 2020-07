Deutsche Bank stanser finansiering av oljeutvinning i Arktis

Finansgiganten Deutsche Bank vil stanse samarbeid med kullselskaper og kutte all finansiering av oljeboring i Arktis.

Det var toppsjefen i Tysklands største bank, Christian Sewing, som varslet endringene i bankens utlånsvirksomhet mandag.

Banken vil også straks stanse all deltakelse i oljesandprosjekter. I land med knappe vannressurser vil banken trekke seg ut av olje- og gassprosjekter som bruker utvinningsmetoden som kalles fracking, hydraulisk utvinning ved hjelp av vann under høyt trykk.

Mener det er for liten og sent

Innen 2025 vil banken stanse finansiering av selskaper som får over halve omsetningen fra kullgruver, ifølge Reuters.

Deutsche Bank kunngjorde tidligere i år nye bærekraftmål og utstedte sine første «grønne» verdipapirer.

Miljø- og menneskerettighetsorganisasjonen Urgewald sier at kunngjøringen mandag er et skritt i riktig retning, men at endringen er for liten og kommer for sent. Gruppen mener at mange av bankens rivaler er kommet mye lenger i sin omlegging til bærekraftig bankdrift.