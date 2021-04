Dette teltet skal løse en av byggenærings største hodepiner

Et betydelig hinder for ombruk og sirkulærøkonomi i byggebransjen er at det kan gå lang tid fra en bygning rives til materialene kan brukes om igjen i et nytt bygg. Ombruksmarkedet er foreløpig ikke stort nok til at brukte materialer omsettes fortløpende, og det er heller ikke mange nok som bruker dataregistrene som er i ferd med å etableres for brukte bygningsdeler.