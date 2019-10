Dette skipet kan kutte store utslipp ved lossing på landstrøm - men ingen havner tilbyr det

Så vidt vi vet er bergensrederiet Utkilen de første til å klargjøre et kjemikalietankskip for landstrøm. Fredag ble skip nummer to, MT Vikstraum, levert fra veftet AVIC Dingheng i Kina. Men foreløpig hjelper det lite, da ingen av terminalene de frekventerer tilbyr landstrøm.