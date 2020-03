Onsdag omtalte TU at Forsvaret har saksøkt teknologibedriften Rheinmetall Norway. De skulle levere et sensorsystem som er en sentral brikke i kampvognprosjektet, men Forsvaret vraket kontrakten. Nå risikerer bedriften å måtte punge ut for at Forsvaret må kjøpe inn et annet system fra konkurrentene.