Dette området er pepret med oljefunn. Nå vil Aker BP utkonkurrere Statoil

Mellom Oseberg- og Alvheim-feltene i Nordsjøen ligger en rekke oljefunn og venter på å bli utvunnet. Men først må en hensiktsmessig plan komme på plass. Til sammen er det snakk om ressurser som er om lag dobbelt så stort som Edvard Grieg-feltet på Utsirahøyden.

Spørsmålet er hvem som kommer opp med den beste planen: Er det sokkelens gigant Statoil, eller blir det utfordreren Aker BP, tidligere kjent som Det norske?

Funnene det er snakk om er små og mellomstore. Deriblant finner vi Krafla/Askja, Frigg Gamma Delta, Langfjellet, Frøy og Fulla. Til sammen mener Aker BP at det totalt ligger 400 millioner fat oljeekvivalenter i området.

– I tillegg anser vi området som prospektivt. Det vil si at det er mulighet for flere funn, sier pressetalsmann Ole Johan Faret i Aker BP.

Aker BP vil bli operatør

Områdene kan deles opp i to: Krafla/Askja-områdene, der Statoil i all hovedsak er operatør. Ifølge Upstream – som også har skrevet om saken – ligger det her flere funn knyttet til både Krafla og Askja, samt funnene Beerenberg og Madam Felle.

I det andre området, som har fått navnet North of Alvheim, er Aker BP operatør.

Nå har Olje- og energidepartementet bedt selskapene om å komme med utredninger knyttet til området.

– Statoil og Aker BP har i møtene med departementet presentert ulike, mulige utbyggingsløsninger for ressursene, men de avviker i hva som er hensiktsmessig omfang av samordningen, ifølge departementet.

OED skriver videre at det er avgjørende å få på plass et godt faglig basert beslutningsgrunnlag for området.

– Som ledd i vurderingen av hvilken samordning som er mest rasjonell for dette området, ber departementet Statoil og Aker BP sammen legge fram en vurdering av ressursutnyttelse og verdiskapning ved aktuelle utbyggingsløsninger for området, heter det.

Aker BP legger overfor Teknisk Ukeblad ikke skjul på at de ønsker å bli operatør dersom det skulle bli en felles utbygging i området.

– Dersom rettighetshaverne i North of Alvheim-lisensene og Krafla/Askja-lisensene kommer frem til at en områdeløsning samlet sett er den beste, vil det måtte bli en diskusjon om hvilket selskap som tar operatørrollen. Vi ønsker generelt å sitte med operatørskap i felt hvor vi er store eiere, sier Faret til Teknisk Ukeblad.

Stille fra Statoil

Han understreker at arbeidet nå er i en tidlig fase og at Aker BP ønsker at de aktuelle lisensene skal utrede en områdeløsning.

– Sammen med andre operatører og partnere i området er Aker BP opptatt av å finne den beste teknisk-økonomiske løsningen. Foreløpige vurderinger kan tyde på at en områdeløsning vil være mer robust og økonomisk attraktiv enn lisensvise løsninger.

– En områdeløsning vil også gi et godt grunnlag for videre leteaktivitet i dette prospektive området, sier han.

Ifølge pressetalsmann i Statoil, Morten Eek foregår det flere utredninger i Krafla/North of Alvheim-området. Men det er fortsatt lite selskapet kan si om deres vurderinger.

– Mulige samordninger evalueres som del av dette. Utredningene vil være avsluttet i begynnelsen av 2018. Før vi har sett resultatet av utredningene er det for tidlig å kommentere konseptvalg, potensialet i en felles utbygging eller grad av samordning, sier han.