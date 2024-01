I dette området ønsker drivstoffkjeden St1 og Harald Dirdal å bygge Davvi vindpark. – For et utrent øye som Dirdals, ser det sikkert ut som en steinørken. Men vi er gode til å bruke alle ressurser, sier lederen for Reinbeitedistrikt 13, Maret Laila Anti. Foto: Grenselandet AS