Dette nye boligområdet skal bare få strøm fra sol og batterier

Totalt er det rundt 80 hus som hver vil ha et solcelleanlegg på 6,2 kW - fordelt på 17 moduler, hver på 365 W. Til dette kobles et av Teslas Powerwall-batterier på 13,5 kWh. Det rapporterer Inside EVs.

Bak det planlagte boligområdet i Queensland er en gruppe selskaper sammen med australske myndigheter.

Tanken deres er at innbyggerne i Oxelys Songbird Housing Development ikke bare skal bli uavhengige av strøm fra nettet, men at de til og med skal kunne tjene en slant ved å selge overskuddet via «Virtual Power Plant»-systemet.

Teslas Powerwall koster en hel del, men batteriet skal subsidieres kraftig av prosjektet – likeså installasjonen av solcellepanelene. De resterende kostnadene bør spises opp av det faktum at man ikke lenger får strømregninger. Besparelsen forventes å tilsvare cirka 18.000 norske kroner i året, noe som betyr at investeringen kan begynne å gi en avkastning etter fem år.

Denne artikkelen ble først publisert på NyTeknik.se.