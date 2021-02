Dette er siste tiår Ford selger personbiler med forbrenningsmotor

Ford fortalte i dag om sine fremtidsplaner i Europa. Fra 2030 skal alle personbiler produsenten produserer i og for Europa være rene elbiler, ifølge Fords Europa-sjef Stuart Rowley.

De skal dermed ikke engang lade ladbare hybrider fra dette tidspunktet.

I dag selger Ford elbilen Mach-e, og fra 2023 utvides modellutvalget med en ny bil med lavere pris. Denne er basert på Volkswagens MEB-plattform som blant annet VW ID.3 bygges på. Dette samarbeidet ble inngått for halvannet år siden. Bilen skal bygges ved Fords fabrikk i Köln.

Frem til Ford kun selger elbiler, skal de fra 2026 kun produsere biler med mulighet for nullutslipp. Altså ladbare hybrider i tillegg til elbiler.

Ford ønsket ikke å svare på hvor mange nye elbilmodeller som skal lanseres i tiden som kommer, ei heller om de kommer med flere MEB-baserte biler. Det er likevel åpenbart at det må være en hel del nye elektriske personbiler på planen.

For å få til dette investerer de en milliard dollar (ca. 8,5 mrd. kr) ved fabrikken i Köln. Det er ifølge Rowley Fords største investering i Europa på en generasjon.

Varebilene blir elektrifisert

Elektrifiseringen er også på vei til Fords varebiler. De planlegger nå at alle nyttekjøretøy skal tilbys i ladbar variant innen 2024, og forventer at to tredeler av nyttekjøretøyene de selger i Europa skal være ladbare innen 2030.

På dette området ser de for seg at det vil være nødvendig å tilby varianter som hovedsakelig drives av forbrenningsmotorer, for å dekke alle behov.

Produsenten hadde ingenting å kunngjøre om produksjon av batterier. Inntil videre ser det altså ut til at Ford som flere andre bilprodusenter vil belage seg på å kjøpe batteriløsninger fra underleverandører.