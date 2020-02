Dette er Renaults neste elbil

Renault lanserer en elektrisk utgave av sin småbil Twingo. Nykommeren er i omtrent samme størrelsesklasse om Volkswagen e-Up, og er dermed en bybil.

Ikke at den ikke kan gå på landevei. Elektriske Twingo har en rekkevidde på 180 kilometer, som skulle gjøre det mulig å i alle fall dra på utflukter.

Batteripakken er på 22 kWh. Foto: Renault

Batteriet, levert av LG Chem, har en kapasitet på 22 kilowattimer, skriver franske Automobile Propre. Prisen er ikke annonsert, men den franske nettsiden tipper at den ligger over Skoda Citigo E, og under Smart Forfour. Under 200.000 norske kroner vil vi tippe.

Twingo deler for øvrig plattform med Daimlers Smart Forfour, kalt Edison. Vi tipper disse to bilene vil være ganske like på mange måter. De to bilene bygges på samme fabrikk i Slovenia.

Ingen hurtiglading

Twingo er en fireseter. Foto: Renault

Bilen kommer med Renaults egenutviklede drivlinje, som også betyr at bilen i likhet med eldre utgaver av Renault Zoe ikke kan hurtiglades. Her er det inntil 22 kilowatt vekselstrøm, som gir en viss fleksibilitet. Men det ligger ikke an til at dette blir en bil som er utpreget god på langkjøring. Fullading tar en time.

Bilen har berøringsskjerm. Foto: Renault

Motoren har en effekt på inntil 60 kilowatt. Bilen skal gå fra null til 50 km/t på under fire sekunder, og har en toppfart på 135 km/t. Hvor fort den når 100 km/t er uvisst.

Dette er for øvrig den første elbilen fra Renault som har væskekjølt batteripakke.

Bilen skal avdukes under bilmessen i Genéve neste uke. Vi antar at alle detaljer om fireseteren blir kjent da.

Elektrisk utstilling

Renault har fokus på elbiler generelt under messen, skriver de i en pressemelding. En elektrisk konseptbil kalt Morphoz skal avdukes, og skal være en forsmak på elbiler Renault har på planen de kommende årene.

Totalt åtte elbiler skal stilles ut hos Renault, blant disse en konseptutgave av Kangoo Z.E., som skal vise fornyelsen av vare- og flerbruksbilserien.

De skal også lansere en helelektrisk Dacia-modell, foreløpig kun som konseptbil.

En elektrifisert Renault Mégane skal også vises. Dette er en hybrid, med såkalt E-Tech-drivlinje.