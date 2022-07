Universitetet i Oslo og NTNU Trondheim har som vanlig de høyeste poenggrensene på IT- og teknologistudiene sine.

Topper listen

Honoursprogram, Realfag hos UiO topper lista over teknologi og realfagstudier. Poenggrensen for førstegangsvitnemål er 63 poeng. For orientering er maks poeng på førstegangskvote 64 poeng.

Studieprogrammet er unikt, og det eneste stedet i landet man kan studere hele bredden i realfag. Her kan man i tillegg til fordypning i fysikk og astronomi eller matte og informatikk studere kjemi, geofag, mekanikk, biofag, elektronikk, material- og nanovitenskap og medisin.

I Bergen er Medisinsk teknologi er det vanskeligste teknologistudiet å komme inn på, med en poenggrense 58 poeng for førstegangsvitnemål. På andreplass ligger Informasjonsteknologi og økonomi med en poenggrense på 56,5.

27 av de 40 mest populære teknologi- og realfagsstudiene er ved NTNU Trondheim. Dette er en økning med tre studier fra i fjor.

Det vanskeligste IT-studiet

I Trondheim er Industriell økonomi og teknologiledelse det vanskeligste teknologistudiet å komme inn på. Poenggrensen for førstegangsvitnemål er 61,9 med 644 på venteliste. Rett under finner vi Nanoteknologi med 61,4 poeng for førstegangsvitnemål.

Ås har Bioteknologi og Industriell økonomi øverst med poenggrensen 55,1 på begge studiene for førstegangsvitnemål.

Det vanskeligste IT-studiet å komme inn på er Digital infrastruktur og cybersikkerhet på NTNU Trondheim. Det er etterfulgt av Informatikk: digital økonomi og ledelse hos UiO.

På toppen over IT-studier har Bergen, Oslo og Trondheim studiene med høyest poenggrenser. Fem av topp ti IT-studier er i ved Universitet i Bergen. På 12 plass er NTNU Gjøvik med studiet Programmering.