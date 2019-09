Dette er de alvorligste ulykkene med helikopter i Norge i nyere tid

31. august 2019: Seks personer omkom etter at et Airbus AS-350B styrtet i Alta. Helikopteret tilhørte selskapet Helitrans.

16. februar 2019: Et ektepar i 40-årene omkom i en ulykke med sitt eget helikopter av typen Robinson R44 i Røldalsfjellet i Hordaland.

26. oktober 2017: Et russisk MI-8 helikopter styrtet utenfor Barentsburg på Svalbard. Åtte mennesker mistet livet i ulykken, tre besetningsmedlemmer og fem forskere. Kun én av de omkomne ble funnet.

29. april 2016: Tolv menn og én kvinne omkom da et Super Puma-helikopter styrtet etter at rotoren løsnet ved Turøy nordvest for Sotra i Hordaland. Helikopteret var operert av selskapet CHC Helikopter Service.

14. januar. 2014: To menn omkom da et helikopter fra Norsk Luftambulanse traff en høyspentlinje og gikk i bakken ved Sønsterudtunnelen på E16 i Hole.

11. januar 2012: To personer omkom da et helikopter av typen Robinson 44 tilhørende Jämtnads Flyg gikk ned i Mosjøen.

4. juli 2011: Fem omkom da et helikopter av typen Eurocopter AS350 B3 tilknyttet Airlift-basen i Kinsarvik, havarerte i Hardanger under et privat flytteoppdrag.

27 januar 2010: Alle fire om bord omkom da et helikopter av typen Robinson R. 44 Astro styrtet og gikk gjennom isen utenfor havnebassenget i Horten. Helikopteret tilhørte Midtnorsk Helikopterservice AS.

4. februar 2009: Piloten omkom da et helikopter av typen Airbus AS-350B havarerte da det sto på bakken i Rostadalen i Målselv, Indre Troms.

30. mars 2008: Tre personer omkom da et russisk helikopter av typen MI-8 med ni personer om bord styrtet cirka 4 kilometer fra Barentsburg på Svalbard.

14. september 2006: To personer omkom da et helikopter styrtet under frakt av bygningsmaterialer på Voss. Fraktevaieren fikk sleng og kom bort i halerotoren.