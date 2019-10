Dette er de 10 mest attraktive arbeidsplassene blant unge teknologer i Norge

En fersk spørreundersøkelse viser at Google fortsatt står øverst på listen over attraktive arbeidsplasser for unge med teknologibakgrunn i Norge, med Aker Solutions på en andre plass.

Det kommer frem i den årlige undersøkelsen Young Professional Attraction Index (YPAI) gjennomført av rekrutteringsbyrået Academic Work, som kartlegger unge arbeidstakeres syn på norske arbeidsgivere og kårer Norges mest attraktive arbeidsplass.

Om YPAI 2019 Undersøkelsen er gjennomført på bakgrunn av faktorer målgruppen selv har kommet frem til.

Academic Work definerer unge arbeidstakere som studenter som tar høyere utdanning, nyutdannede og de med opptil fem års arbeidserfaring etter endt studie, også kalt «morgendagens nøkkelmedarbeidere».

Selskapene og de viktigste egenskapene som undersøkes er nominert ene og alene av Young Professionals.

Undersøkelsen er gjennomført i to faser: Første fase er fritekst-nominering av selskaper og egenskaper, andre fase er måling av de nominerte selskaper og egenskaper.

Kantar sendte ut undersøkelsen til samtlige personer i rekrutteringsbyrået Academic Works nettverk som har vært innlogget på hjemmesiden siste år.

1153 personer svarte på undersøkelsen i Norge. Kilde: Academic Work

YPAI rangerer de 50 mest attraktive selskapene i Norge, og lager egne lister med utgangspunkt i hva slags bakgrunn de unge har. Spørreundersøkelsen er dog gjennomført utelukkende blant 1153 personer som allerede ligger inne i rekrutteringsbyråets egen database, men rekrutteringsbyrået retter seg mot unge og høyt utdannede mennesker.

På listen over de mest attraktive selskapene i segmentet for unge arbeidstakere med teknologi-bakgrunn har det skjedd store endringer siden 2018-rangeringen.

Nytt av året er at AF Gruppen, Sintef, Cisco og Tesla er inne på topp 10-listen, mens Rambøll, Sweco, Norconsult og PwC, som var med på 2018-oversikten, er ute.

Men Google er altså fortsatt på topp, og det betyr at selskapet scorer høyt på de faktorene som er aller viktigst når unge skal velge arbeidsgiver, ifølge Academic Work.

Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø viktigst

– For å tiltrekke seg de beste talentene er det viktig at norske virksomheter er bevisst på hva som skal til for å oppfattes som attraktiv. Konkurransen om denne gruppen arbeidstakere er beintøff, og unge er helt klare på hva de vil ha, sier Mads Wildhagen, norsk markedssjef i Academic Work.

Gode kolleger og godt arbeidsmiljø er de aller viktigste faktorene for unge arbeidstagere, når de skal rangere arbeidsgivere (75 prosent). Andre viktige faktorer som selskapene kan bruke for å tiltrekke seg unge arbeidstagere er karriere- og utviklingsmuligheter (58 prosent), og utfordrende og varierte arbeidsoppgaver (55 prosent).

Sosialt ansvar på bunn

Selv om samfunnsansvar er en faktor mange mener vil være viktig for å tiltrekke seg ung arbeidskraft i årene som kommer, scorer ikke dette høyt på YPAI 2019. I hvert fall ikke om man legger til grunn at kategorien «sosialt ansvar» gjenspeiler noe av det samme.

Kun 8 prosent av de spurte sier at selskapenes sosiale ansvar er den viktigste faktoren. Heller ikke selskapets rykte (16 prosent) eller tilrettelegging for innovasjon og nyskaping (17 prosent) når opp dersom målet er å tiltrekke seg ung velutdannet arbeidskraft.

Kåringen av landets beste arbeidsplasser baserer seg på tre faktorer; arbeidsgiverens rykte; arbeidsgiverens opplevde fremgang i markedet; og om respondentene ønsker å jobbe hos arbeidsgiveren eller ikke.

Her er listen over de 10 mest populære arbeidsplassene blant unge med teknologi-bakgrunn:

Google Aker Solutions Sintef Kongsberg Gruppen Apple AF Gruppen Multiconsult Cisco Microsoft Tesla

Dette var 10 på topplisten for teknologisegmentet i 2018: