Det utskjelte brunkullet fases ut i Europas viktigste industriland

I årets seks første måneder leverte sol, vind, vann og biomasse 136 TWh til tyske hjem og industribedrifter. Brunkull, steinkull, olje, gass og kjernekraft leverte 108 TWh. Det gir en fornybarandel på 56 prosent i Tyskland, opp fra 47 prosent i første halvår av 2019.

Det er første gang fornybarandelen er større enn fossilandelen, inklusive kjernekraft, i tysk kraftproduksjon.

Sol og vind er vinnerne

Tallene er lagt frem av Fraunhofer ISE, Institut für Solare Engergiesysteme, en del av Fraunhofer-konsernet, som er Tysklands største forskningskonsern med en rolle ikke ulik den Sintef har i Norge. Den totale strømproduksjonen i Tyskland har i perioden gått ned fra knapt 266 til 244 TWh som følge av koronapandemien. Nedgangen gjelder både landets eget forbruk og eksport.

Til tross for nedgangen i etterspørselen har det vært en reell vekst i produksjonen av elektrisitet som er basert på fornybare energikilder. Sammenlignet med første halvår 2019 er det produsert 11 prosent mer strøm fra solcelleanlegg, det skyldes delvis svært gode solforhold i de tre månedene april, mai og juni, melder Fraunhofer.

Også tyske vindmøller har nytt godt av værforholdene, produksjonen økte med 12 prosent. I februar stod tyske vindkraftvek for hele 45 prosent av den månedens strømforbruk takket være kraftige vinterstormer. Vannkraften reduserte sin andel med ni prosent og biomasse hadde en ubetydelig vekst i forhold til 2019.

Kull er ikke lenger lønnsomt

Forbrenningen av kull synker kraftig. Brunkull stod i 2019 for 53 TWh i første halvår, i år var det 19 TWh mindre. Det er en nedgang på 36 prosent. For steinkull har nedgangen vært enda større, 46 prosent ned til 14 TWh.

En viktig årsak til nedgangen er prisøkingen på CO 2 -utslipp. Prisen per tonn CO 2 lå i perioden på 21,91 euro. Klimabelastningen fra kullkraft er beregnet til ett tonn per MWh. Det betyr ifølge Fraunhofer at kullkraft ikke lenger er lønnsomt.

Kullkraften som forsvant ser ikke ut til å være erstattet med fornybar. Prisen på naturgass er halvert siden året før, og tyske gasskraftverk hadde en produksjonsøking på 14 prosent.