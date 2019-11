– «Det store bildet» er vår invitasjon til dialog

Vår tids største utfordring er å sikre pålitelig og rimelig energi, samtidig som vi når klimamålene.

«Det store bildet»-kampanjen underkommuniserer den enorme kraften og farten i energiomstillingen som skjer rundt oss, skriver Henrik Sætness i Statkraft i en kronikk i Enerwe 18. november. Han mener at kampanjen «Det store bildet» ikke viser «hele bildet».

Alis Helene Tefre, prosjektleder for «Det store bildet». Foto: Norsk olje og gass

Det stemmer. Energi- og klimautfordringen verden møter er for kompleks til at den kan vises på en reklameplakat. Hensikten med annonsene er å skape grunnlag for en mer nyansert debatt. Bare sammen kan vi se hele bildet, og finne gode løsninger.

Det er ingen tvil om at elektrifisering er en forutsetning for at vi skal lykkes med omstillingen til et lavkarbonsamfunn og vi er enig med Sætness i at all kraft som kan leveres av fornybar energi, bør leveres av fornybar energi. Vi er også enig i at det er flere grunner til å være optimistisk. Elektrisitet, produsert fra fornybare energikilder, er fornybar, slipper ikke ut CO 2 , og er som Sætness peker på, mer effektive enn dagens fossile energikilder.

Norge er på vei mot å bli fullstendig elektrifisert. Det er flere el-biler i trafikken, og snart kan vi få el-fly. Dette heier vi på. Andre deler av verden har større utfordringer. Som interesseorganisasjon for havvind, er vi pådriver for å legge til rette for elektrifisering.

I dag er 19 prosent av verdens energiforbruk dekket av elektrisk kraft. For eksempel er det sånn at mesteparten av den gassen som Europa forbruker i dag går direkte til industri og husholdning for oppvarming, matlaging og produksjonsprosesser uten å gå veien om et kraftverk. I andre deler av verden skjer det samme med kull. Dette er også en del av det store bildet. Farten i energiomstillingen er stor. Likevel klarte ikke veksten i fornybar energi å dekke veksten i energietterspørselen i fjor.

«Det store bildet» har en plakat som viser noe av utfordringen vi møter. En søyle viser den totale produksjonen av fornybar energi, den andre den totale energibruken i verden, skriver Alis Tefre. Skjermbilde: A-magasinet

«Det store bildet» har en plakat som viser noe av utfordringen vi møter. En søyle viser den totale produksjonen av fornybar energi, den andre den totale energibruken i verden. Med den viser vi hvor verden står i dag. I likhet med Statkraft mener vi likevel at det er grunn til å være optimistisk, for vi kan finne løsninger som kan redde klimaet. Men da trenger vi hele verktøykassen. Vann, sol og vindkraft. Karbonfangst og lagring. Blått og grønt hydrogen.

For Norge kan olje- og gassbransjen være viktig i dette arbeidet, men vi må samarbeide. Det store bildet er vår invitasjon til dialog.