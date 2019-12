Det siste året har arbeidsledigheten for ingeniører sunket med 24 prosent

Arbeidsledigheten for ingeniør- og IKT-fag økte litt i desember, men ligger fremdeles på et svært lavt nivå.

De siste tallene fra Nav viser at det nå er 2969 ledige ingeniører registrert hos dem.

Det siste året har antall ledige sunket med en fjerdedel, med 949 færre uten jobb nå enn desember for ett år siden. Det er den største prosentvise nedgangen av alle yrkesgrupper.

Stabilt, lavt nivå

Arbeidsledigheten for ingeniør- og IKT-fag er fremdeles nede på 1 prosent av arbeidsstyrken. For ett år siden lå den på 1,4 prosent.

Ledigheten har det siste halvåret stabilisert seg et stykke under nivået fra begynnelsen av 2014 – altså før ledigheten begynte å stige på grunn av oljekrisen.

Fra sommeren 2014 begynte ledigheten for ingeniører å stige, frem til januar 2017. Siden har kurven i stor grad pekt nedover. Det er nå nesten 6000 færre ledige enn på toppnivået, som innebærer at ledigheten har sunket med to tredeler på tre år.

Ledigheten for alle yrkesgrupper sett under ett er på 2,3 prosent.

Det ble utlyst mange nye ingeniørstillinger den siste måneden. Innen ingeniør- og IKT-fag kom det 2500 nye stillinger.