Det renner inn bestillinger: Nå skal også Danmark bruke våpenstasjonene fra Kongsberg

Mens 2018 og starten av 2019 var preget av store luftvernkontrakter, er det de fjernstyrte våpenstasjonene Protector RWS som mot slutten av året gir grunnlag for feiring i kongsbergkonsernet.

Tirsdag melder Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) at de har gått til topps i en konkurranse i Danmark om levering til den danske hæren. Kontrakten er verdt 270 millioner kroner.

Dette er den tredje våpenstasjonkonkurransen KDA har vunnet nå i desember. Tidligere denne måneden kom det bestillinger også fra Sveits og Tyskland.

Integrert på Piranha V

Etter bestillingen fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) blir Danmark den 23. nasjonen som tar i bruk Protector RWS.

Danskene skal integrere våpenstasjonene på den digre flåten av pansrede kjøretøy av typen Piranha V som er i ferd med å fases inn. Danskene har foreløpig bestilt 309 slike fra General Dynamics European Land Systems – Mowag GmbH til erstatning for M113. Hæren skal ha seks forskjellige varianter, blant annet bombekastervogn. De pansrede personellkjøretøyene (PPK) skal leveres fram til 2023 og koster 4,5 milliarder danske kroner.

– Vi er stolte over å ha vunnet RWS-konkurransen i Danmark og vi ser frem til et nært samarbeide med den danske hæren i mange år som Protector-brukernasjon. Denne kontrakten bekrefter vår ledende RWS-teknologi og befester vår sterke posisjon i Europa, sier Pål E. Bratlie, direktør for Protech Systems i KDA i børsmeldinga.

Anti-drone

Det som har potensial til å bli en meget viktig våpenstasjonleveranse, er den i Tyskland. Den tyske hæren er nemlig de første som skal ta i bruk et anti-dronesystem («Counter Unmanned Aerial System», C-UAS) basert på Protector RWS.

Bratlie fortalte Teknisk Ukeblad at dette er resultatet av et lengre forskningsprogram de har hatt med Forsvarets forskningsinstitutt der dyp læring/AI er brukt til å ta fram nye målfølgingsalgoritmer der våpenstasjonens sensorer er i stand til å «tracke» og følge små droner som kan være vanskelig å oppdage og for eksempel skille fra fugler.

Protector RWS på en norsk Dingo på skytefeltet på Rena. Foto: Filip Østrem / Forsvaret

Et nøkkelpunkt her er at det er eksisterende sensorer, radar, termisk og visuelt kamera, som brukes på en smartere måte og forbedrer ytelsen på våpenstasjonen. KDA har levert 20.000 slike systemer fra før, og det er åpenbart et marked for at flere av dem kan ønske seg C-UAS-evne.

Det tyske Protector antidrone-systemet skal monteres på pansrede, hjulgående kjøretøy av typen Boxer og skal integrere tredje generasjon Spexer-radar fra tyske Hensholdt for deteksjon og målfølging. Dette er Spexer 2000 3D M2. Systemet bruker en 40-millimeter automatisk granatkaster med luftsprengning («airburst»), men kan også benytte større våpen opp til 30 mm maskinkanon og luftvernmissiler for å møte dronetrusselen.