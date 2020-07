Det nytter: Statlige krav til utslippsfrie anlegg er naturlig neste steg 

Selv om det er et stykke frem til standardisering og masseproduksjon av elektriske anleggsmaskiner, fremfor ombygging, er det nettopp kravene stilt ved offentlige innkjøp som har sikret den framdriften og etterspørselen vi nå ser. Så snart tilbudsetterslepet på batterisiden tas igjen vil leverandørene kunne levere til et stort og modent marked.

Ironisk nok ser vi at en del utslippsmål ikke er blitt nådd, som for eksempel i hovedstaden. Oslo kommune har også etter krav fra MDG stilt krav om utslippsfrie byggeplasser, men får ikke gjort noe med aktivitet i regi av andre aktører, som for eksempel staten, som ikke stiller tilsvarende krav. Statlige krav er det naturlige neste steget, nettopp for å skape rom for masseproduksjon og medfølgende kostnadskutt.