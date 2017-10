– Det kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt å tilby en mil gratis transport om du først går en mil

Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen er teknologioptimist, men synes det er vanskelig å se klart inn i fremtiden. Det er så mange ting som endrer seg samtidig, og han er ikke alene om å bli utfordret. Politikere, som skal ta beslutninger om hvordan vi skal transporteres, har det heller ikke lett. Utsagnet om at politikere spiser forretning til frokost, men at teknologi kan spise politikere før de har stått opp, mener han har mye for seg.