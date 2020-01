Det hjelper lite med CO2-vennlig betong hvis bygget må rives etter 50 år: Anbefaler lengre levetid for bygg

Under kursdagene arrangert av Tekna tidligere i januar kom flere representanter for både sement- og betongprodusenter med en rekke eksempler på at ønsket om å være klimavennlig utløste uheldig bruk av lavkarbonbetong, eller krav om resirkulert stål i armering som umuliggjorde spennarmerte konstruksjoner – og ledet til økt betongbruk og dermed økte klimagassutslipp.