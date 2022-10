Det grønne skiftet ser ikke ut som vi tror

Bærekraft baserer seg på et ressursuttak som ikke ødelegger mulighetene for at generasjonene etter oss skal få dekket sine behov.

Dessverre ønsker man å basere «Det grønne skiftet» på strategier og teknologi som er avhengig av begrensede ressurser. Allerede i dag holder vi på å gå tom for essensielle råvarer som strategien er helt avhengig av. Garanterte effekter av villet politikk er utarming av ressurser med høyere klimagassutslipp som resultat, mer ødeleggelse av natur, høyere konfliktnivå lokalt og globalt og en åpenbart mindre bærekraftig fremtid for kommende generasjoner.

Høye transportkostnader

– Dessverre ønsker man å basere «Det grønne skiftet» på strategier og teknologi som er avhengig av begrensede ressurser, skriver Bjørge Sandberg-Kristoffersen i Asplan Viak. Foto: Privat

Byggeråstoff kaller vi mineralsk råstoff som brukes når vi bygger bygninger og infrastruktur som veier, tunneler, etc. I dagligtalen kaller vi dette pukk, grus og sand.

Utvinning av byggeråstoff medfører uttak av store volum masse med høy vekt. Ved avstander over 30 kilometer vil transportkostnaden være høyere enn prisen på byggeråstoffet, ifølge en rapport fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) i 2019. I Norge utgjør transport av byggeråstoff fire millioner lastebillass hvert år, og sand, pukk og grus utgjør 20 prosent av all tungtransport på norske veier, ifølge samme rapport. Det er altså en enorm aktivitet knyttet til dette som samfunnet er helt avhengig av, men som er lett å overse for mannen i gata.

Stø kurs feil vei

Forventet levetid på grusressurser i Østfold, Akershus og Oslo er henholdsvis 129, 213 og 0 år med dagens uttak. For pukkressurser er det 54, 44 og 34 år, ifølge NGU-rapporten. Når man går tom lokalt, kan uttak flyttes til andre steder. Det medfører lengre transportavstand, høyere kostnader og negativ lokal miljøpåvirkning.

Vi er altså på stø kurs mot å bruke opp våre viktigste byggeråstoff rundt våre tettest befolkede områder i løpet av to–tre generasjoner for resten av klodens eksistens!

Vil utvide for mer eksport

Europas største pukkverk, Norsk Stein i Suldal – på 1300 dekar, har en forventet levetid på elleve år. De utenlandske eierne ønsker å utvide med 2800 dekar for å øke levetiden til 100 år. Massene blir eksportert til Europa og er noe vi vil se mer av i nær fremtid.

Økt utarming av lokale ressurser vil gi behov for utvinning av råstoff som ligger lengre og lengre unna. Hvis noen bekymrer seg for laksefjorder som en felles ressurs, så er utenlandske bedrifter altså godt i gang med å rive ned norske fjell og selge det utenlands.